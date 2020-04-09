сегодня, 08:17
Над Липецком взошла Суперлуна
Красивое астрономическое явление попало на снимки горожан.
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#луна #кроваваялуна2020 #moon #redmoon #необычнаялуна #nikonrussia @nikon #fotobyme #fotobynikond7000 Фото без обработки снял на Nikon D7000 с рук. Естественно не с первого раза удалось сфотографировать без размытия. Объектив sigma 70-300. «красная луна» – это, в первую очередь, астрономическое явление. Точнее, полное лунное затмение. И его даже нельзя назвать таким уж редким. Главное условие – Луна, Земля и Солнце – должны оказаться на одной линии, и чтобы наша планета оказалась посередине. В такой ситуации Луна попадает в конус тени, которую отбрасывает Земля. К тому же наш спутник должен находиться в стадии полнолуния.
Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко, уточняет большой московский планетарий. В момент Суперлуния полная Луна выглядит на 14 % больше и на 30 % ярче, чем в Минилуние, при прохождении наиболее удалённой точки — апогея.
ну тупые
весёлый
весёлый
Ох , неизбежно !
Ностраебус
Путин
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Ольга
житель