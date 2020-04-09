Над Липецком взошла Суперлуна

Красивое астрономическое явление попало на снимки горожан.

Вчера вечером многие могли любоваться небом: над городом взошла красивая большая Луна. Почему? 8 апреля – период Суперлуния.Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко, уточняет большой московский планетарий. В момент Суперлуния полная Луна выглядит на 14 % больше и на 30 % ярче, чем в Минилуние, при прохождении наиболее удалённой точки — апогея.