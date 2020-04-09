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сегодня, 08:17

Над Липецком взошла Суперлуна

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#Суперлуние #соцсети
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Красивое астрономическое явление попало на снимки горожан.

Вчера вечером многие могли любоваться небом: над городом взошла красивая большая Луна. Почему? 8 апреля – период Суперлуния.









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#луна #кроваваялуна2020 #moon #redmoon #необычнаялуна #nikonrussia @nikon #fotobyme #fotobynikond7000 Фото без обработки снял на Nikon D7000 с рук. Естественно не с первого раза удалось сфотографировать без размытия. Объектив sigma 70-300. «красная луна» – это, в первую очередь, астрономическое явление. Точнее, полное лунное затмение. И его даже нельзя назвать таким уж редким. Главное условие – Луна, Земля и Солнце – должны оказаться на одной линии, и чтобы наша планета оказалась посередине. В такой ситуации Луна попадает в конус тени, которую отбрасывает Земля. К тому же наш спутник должен находиться в стадии полнолуния.

Публикация от Руслан (@rus48rus)



Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко, уточняет большой московский планетарий. В момент Суперлуния полная Луна выглядит на 14 % больше и на 30 % ярче, чем в Минилуние, при прохождении наиболее удалённой точки — апогея.
12 1264
#Суперлуние #соцсети
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Комментарии (12)

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ну тупые

13 минут назад
Последний инстаграмщик тупит совсем ? При чём тут лунное затмение ???
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весёлый

18 минут назад
даже звёздочку показывает ,не думал,значит у ребят в шляпах
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весёлый

19 минут назад
Сегодня * Пасха ,должны вроде корову в жертву принести в первые за 2 ооо лет в Иерусалиме ,поэтому и Красная
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Ох , неизбежно !

41 минуту назад
Ностраебус, путину морду набьют!.
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Ностраебус

53 минуты назад
Быть битве
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Путин

55 минут назад
ДУРАК!, Ой ржу ,не могу , Какой Вова дурак .
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Миротворец

58 минут назад
Знак вове ! Пора домой ! Я устал я ухожу пусть скажет как его протеже и будет все хорошо!
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Молитесь православные

сегодня, 08:37
Господи спаси и сохрани
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Ольга

сегодня, 08:35
Жуть какая,она же жёлтая а не багровая
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житель

сегодня, 08:34
Просто Трамп сказал,что США будут добывать на луне полезные ископаемые.
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