Общество

30 минут назад

Улицу Баумана перекроют 25 апреля

3 591
#ремонт #реконструкция #Баумана
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Улицу Баумана перекроют 25 апреля

Работы по реконструкции дороги начнутся в полночь.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что город не отказывается от реконструкции улицы Баумана в 2020 году. Из-за мер по профилактике распространения коронавируса и необходимости ускорить дорожные работы на проспекте Победы, перекрытие улицы Баумана сдвинули с запланированной ранее даты - 5 апреля. Евгения Уваркина названа новый срок старта работ - ночь с 24 на 25 апреля. Пути объезда ещё в разработке.

Напомним, что единственным подрядчиком на многомиллионный тендер оказалось ООО «Дорожник». Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. В первую очередь дорожно-строительная компания займется выносом сетей электроснабжения и водопровода, вырубкой мешающих расширению дороги до четырех полос деревьев, строительством подпорной стенки. Летом строители должны приступить к обновлению дорожной одежды и тротуаров. Планировалось, что подрядчик плотно зайдет на объект в первую неделю апреля. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.
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#ремонт #реконструкция #Баумана
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Комментарии (3)

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Оптимист

2 минуты назад
Ну наконец-то пробки меньше станут. И до Хил парка добираться удобнее станет. Похлопотал кто то за дорогу:)
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седой

12 минут назад
большая просьба, товарищи из администрации, разработчики проекта и т.д. вы только очень хорошо подумайте где будут пути объезда, прям вот очень очень хорошо....а не на от...сь
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Я

22 минуты назад
Черти , черти ! Людям скоро жрать будет нечего , и вы почувствовать Вилы около своих жоп !!!!
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