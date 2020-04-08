Улицу Баумана перекроют 25 апреля

Работы по реконструкции дороги начнутся в полночь.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что город не отказывается от реконструкции улицы Баумана в 2020 году. Из-за мер по профилактике распространения коронавируса и необходимости ускорить дорожные работы на проспекте Победы, перекрытие улицы Баумана сдвинули с запланированной ранее даты - 5 апреля. Евгения Уваркина названа новый срок старта работ - ночь с 24 на 25 апреля. Пути объезда ещё в разработке.



Напомним, что единственным подрядчиком на многомиллионный тендер оказалось ООО «Дорожник». Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. В первую очередь дорожно-строительная компания займется выносом сетей электроснабжения и водопровода, вырубкой мешающих расширению дороги до четырех полос деревьев, строительством подпорной стенки. Летом строители должны приступить к обновлению дорожной одежды и тротуаров. Планировалось, что подрядчик плотно зайдет на объект в первую неделю апреля. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.