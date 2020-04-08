Бизнес

51 минуту назад

АО ЛГЭК продолжает осуществлять обслуживание клиентов дистанционными способами до 30 апреля

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АО ЛГЭК продолжает осуществлять обслуживание клиентов дистанционными способами до 30 апреля

В связи с продлением периода нерабочих дней до 30.04.2020 ЛГЭК продолжает осуществлять обслуживание клиентов дистанционными способами.

Платежные документы за март 2020г. будут своевременно подготовлены и доставлены потребителям коммунальных ресурсов, поставляемых ЛГЭК.

Полностью функционируют все каналы дистанционной передачи показаний индивидуальных приборов учёта воды, в связи с чем, убедительно рекомендуем фиксировать и передавать показания приборов в ЛГЭК привычным для Вас способом:

-   для физических лиц по жилым помещениям по телефону 23-66-77, через личный кабинет клиента или вкладку «Передать показания счётчика» на сайте компании lgek.ru, по телефону 23-66-39 путём ручного ввода с клавиатуры телефона, через ГИС ЖКХ;

- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по электронной почте, указанной в счетах на оплату поставленных ресурсов, либо факсу 23-65-64.

Обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются. Также произвести оплату коммунальных услуг можно на сайте компании lgek.ru:

- по кнопке «Оплата онлайн»;

- в "Личном кабинете" клиента во вкладке взаиморасчеты внизу страницы переход по ссылке «Оплатить»;

-   через мобильное приложение Вашего банка.

При этом ЛГЭК обращается с убедительной просьбой к родственникам, знакомым и соседям пожилых людей по возможности помогать им в оплате коммунальных услуг дистанционными способами.

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