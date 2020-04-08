Война с вирусом: в России тесты на инфекцию разрешено проводить всем лабораториям, французы выходят помочь фермерам

Тепличные предприятия в России ежедневно утилизируют больше миллиона роз – торговля цветами в стране практически полностью остановилась. Руспродсоюз» заявил, что поставщики продуктов питания хотят пересмотреть закупочные цены, власти думают, как не дать ценам вырасти. Минфин США хочет попросить у Конгресса 200 миллиардов долларов, чтобы поддержать малый бизнес. А министерство сельского хозяйства Франции просило натуральную помощь – волонтеров, которые помогут фермерам собрать урожай.

По данным Роспотребнадзора, на утро 8 апреля в мире зафиксированы 1 429 939 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 82 417 человек.



Погибли от коронавируса 82 136 человек, полностью вылечились – 302 324 человека.



США остается лидером по числу зараженных – в стране уже 400 549 заболевших, 9 169 человек находятся в критическом состоянии, умерли 12 857 человек. На втором месте Испания – здесь 141 942 выявленных зараженных. В Италии 135 586 зараженных.



В России за последние сутки подтверждены 1175 новых случаев заражения в 56 регионах. Общее число случаев заражения в России составило 8672 в 82 регионах. C начала эпидемии от вируса погибли 63 человека, выздоровели 580 человек.



В Липецкой области на 8 апреля диагноз подтвердился еще у 18 человек. Помимо Липецка, случаи коронавирусной инфекции выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах. С начала эпидемии COVID-2019 заболели 44 липчанина, пятеро из них выздоровели, 39 - находятся на лечении в областной инфекционной больнице.



Центр «Вектор» отправит тесты на коронавирус в регионы



Регионы начнут получать тесты на следующей неделе. Тест-системы для выявления у человека антител к коронавирусу – разработка государственного научного центра «Вектор». С их помощью выявляют антитела к новому коронавирусу чтобы понять, был ли у человека контакт с ним. Эта система также поможет изучать эффективность разрабатываемых вакцин. За два часа можно получить результат для 90 человек.



Тесты на коронавирус смогут проводить все лаборатории



Правительство России расширяет количество лабораторий, которые смогут проводить тесты на коронавирус – теперь это смогут делать все государственные и частные лаборатории, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «Для того чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить своё здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования», — рассказал глава Правительства. Возможности производить тест-системы в нужном количестве у России есть.



Сократят ли нам нерабочие дни?



В Кремле сообщили, что решение о сокращении нерабочих дней в России пока не принималось. Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пока прошло недостаточно времени, чтобы понять динамику распространения коронавируса в России после ограничения социальных контактов.



Власти США попросят у Конгресса 250 миллиардов долларов для малого бизнеса



Министр финансов США по указанию президента Дональда Трампа беседовал с сенаторами Конгресса о том, чтобы выделить дополнительную помощь для поддержки малого бизнеса, сообщает CNBC. Чуть раньше Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики в связи с распространением COVID-19. Из них 350 миллионов выделяются на поддержку малого бизнеса, но предприниматели беспокоятся, что этих средств окажется недостаточно.



Власти попросили французов помочь фермерам



На призыв откликнулись уже больше 200 тысяч человек. С просьбой помочь фермерам на полях к временно неработающим из-за пандемии жителям обратился еще в конце марта министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом. Обычно на подсобные работы для сбора урожая фермеры привлекали иностранцев, но коронавирус нарушил эту схему.



Британские пивоварни и пабы просят перенести уплату налогов



После начала пандемии пабы и бары пришлось закрыть, производители напитка не могут реализовать продукцию и сегодня у них не хватает средств, чтобы оплатить налоги. Британская ассоциация пива и пабов просит правительство отложить выплату пошлины на пиво на весь следующий квартал (апрель-июнь), чтобы поддержать пивоваренную отрасль, насчитывающую более двух тысяч предприятий. Общий размер выплат, которую пивоварни просят отложить, составляет 750 миллионов фунтов стерлингов.



Российским цветоводам приходится уничтожать розы



Тепличные предприятия России, которые выращивают цветы, из-за объявленной пандемии ежедневно утилизируют около 1,2 миллиона роз, заявили в ассоциации «Теплицы России». Сегодня в стране практически остановилась торговля цветами. Растения требуют ежедневного ухода, потому производственные расходы остаются такими же, а вот доходы упали до почти до нуля. Кроме того, это безостановочное производство, ежедневно с гектара срезается в среднем семь тысяч роз, все их приходится уничтожать. Представители цветочной отрасли считают, что цветочную промышленность нужно включить в список тех, кто нуждается в государственной поддержке в период выхода из кризисной ситуации и после окончания карантинных мероприятий.



Подорожает, или нет?



В «Руспродсоюзе» сообщили, что ряд поставщиков уведомили торговые сети о готовящемся повышении закупочных цен на некоторые продукты. «Производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен — максимум на 15–20%. Речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Также влияние оказывают сложности, с которыми сталкивается бизнес в ситуации распространения коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков» - сообщает издание. Ритейлеры также пока не согласовали повышение закупочных цен. Ожидается, что подорожает кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба. Заметнее всего могут вырасти цены на консервированную продукцию, кофе, чай – эти товары в основном импортируются в страну, их цена за рубежом уже выросла пропорционально курсу доллара. А в стоимости отечественной продукции выросла цена упаковки и составляющих. На товары из муки и зерна влияют транспортные расходы компаний, которые тоже выросли в конце марта, хотя стоимость самого зерна на бирже пока остается прежней. В Совете Федерации и Госдуме уже думают о том, как не допустить роста цен на продукты питания.



Угроза заразить вирусом полицейских привела британца в тюрьму



19 недель тюремного заключения – такой срок получил житель Лондона, который кашлял в сторону полицейских и угрожал заразить их коронавирусом. По сообщению полицейского управления мужчину также разыскивали за неявку в суд по делу о вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. 8 недель он получил за то, что кашлял на полицейских, и 11 – за предыдущее преступление.



Итальянской бабушке выписали штраф за прогулку



За сутки пожилая итальянка решила сходить в магазин 11 раз, сообщает итальянская газета La Repubblica. В городе Градо на северо-востоке Италии бабушку приметили полицейские. Они предупредили женщину, когда та в очередной раз отправилась за продуктами, однако слова не подействовали. Ее 11 поход в магазин закончился штрафом в 200 евро.

