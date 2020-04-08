42 минуты назад
Россияне увеличили траты на алкоголь
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
В остальных сегментах «динамику потребительских расходов можно охарактеризовать как отвесное падение», говорится в пресс-релизе. В категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Спорт», «Салоны красоты», «Мебель и предметы интерьера» спрос исчез «практически полностью». Россияне почти до нуля сократили расходы на ювелирные изделия, туризм, салоны красоты, оценили аналитики Сбербанка. При таких уровнях потребления в апреле ВВП недосчитается почти 1 трлн рублей.
Свое исследование провел ВТБ: в первую неделю самоизоляции россияне резко сократили траты в кафе и ресторанах, но стали больше тратить на покупку продуктов. Аналитики отмечают, что россияне «проявляют сознательность», предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки.