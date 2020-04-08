Россияне увеличили траты на алкоголь

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».





В остальных сегментах «динамику потребительских расходов можно охарактеризовать как отвесное падение», говорится в пресс-релизе. В категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Спорт», «Салоны красоты», «Мебель и предметы интерьера» спрос исчез «практически полностью». Россияне почти до нуля сократили расходы на ювелирные изделия, туризм, салоны красоты, оценили аналитики Сбербанка. При таких уровнях потребления в апреле ВВП недосчитается почти 1 трлн рублей.



Свое исследование провел ВТБ: в первую неделю самоизоляции россияне резко сократили траты в кафе и ресторанах, но стали больше тратить на покупку продуктов. Аналитики отмечают, что россияне «проявляют сознательность», предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки. Почти настолько же ниже этот показатель относительно сопоставимой недели 2019 г. (-23,3%). При этом в некоторых категориях траты россиян заметно выросли, например в категории «винные магазины» (+31,0% год к году). Возрос интерес к цифровым товарам (+17,4%), что, по мнению аналитиков, связано с началом периода самоизоляции. Небольшой рост в сегменте «продукты» (+9,2% год к году). Аналитики объясняют это тем, что россияне перестали посещать кафе и рестораны, пишут «Ведомости» В остальных сегментах «динамику потребительских расходов можно охарактеризовать как отвесное падение», говорится в пресс-релизе. В категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Спорт», «Салоны красоты», «Мебель и предметы интерьера» спрос исчез «практически полностью». Россияне почти до нуля сократили расходы на ювелирные изделия, туризм, салоны красоты, оценили аналитики Сбербанка. При таких уровнях потребления в апреле ВВП недосчитается почти 1 трлн рублей.Свое исследование провел ВТБ: в первую неделю самоизоляции россияне резко сократили траты в кафе и ресторанах, но стали больше тратить на покупку продуктов. Аналитики отмечают, что россияне «проявляют сознательность», предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки.