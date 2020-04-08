49 минут назад
Россиянам разъяснили правила получения медицинской помощи при пандемии
Граждане могут получить экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациента, россиянам стоит перенести сроки планового похода к врачу. Такие разъяснения правил медпомощи на время пандемии коронавируса опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
Министерство обратилось и к гражданам: если нет угрозы жизни и здоровью, в целях безопасности и пациентов, и медицинских работников, сейчас лучше отложить обращение за медицинской помощью и в поликлиники, и в стационары. С той же целью министерство приостановило проведение диспансеризации и профосмотров, уточняет «Российская газета».
В России за прошедшие сутки выявили 1,2 тыс. заразившихся, общее число составляет почти 8,7 тыс. Умерли более 70 человек. Россия находится на 20 месте по числу заболевших в мире.