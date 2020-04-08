Россиянам разъяснили правила получения медицинской помощи при пандемии

Граждане могут получить экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациента, россиянам стоит перенести сроки планового похода к врачу. Такие разъяснения правил медпомощи на время пандемии коронавируса опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.





Министерство обратилось и к гражданам: если нет угрозы жизни и здоровью, в целях безопасности и пациентов, и медицинских работников, сейчас лучше отложить обращение за медицинской помощью и в поликлиники, и в стационары. С той же целью министерство приостановило проведение диспансеризации и профосмотров, уточняет



В России за прошедшие сутки выявили 1,2 тыс. заразившихся, общее число составляет почти 8,7 тыс. Умерли более 70 человек. Россия находится на 20 месте по числу заболевших в мире. Министерство здравоохранения приняло решение временно изменить действующий порядок оказания медицинской помощи в связи с большим числом пациентов с коронавирусом COVID-19. Руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в стационарах. Граждан просят отложить обращение к врачу в неэкстренных случаях, пишет «Коммерсант» . Плановая госпитализация производится «исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент постоянно прикреплен, либо органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, либо федеральным органом исполнительной власти».Министерство обратилось и к гражданам: если нет угрозы жизни и здоровью, в целях безопасности и пациентов, и медицинских работников, сейчас лучше отложить обращение за медицинской помощью и в поликлиники, и в стационары. С той же целью министерство приостановило проведение диспансеризации и профосмотров, уточняет «Российская газета». В России за прошедшие сутки выявили 1,2 тыс. заразившихся, общее число составляет почти 8,7 тыс. Умерли более 70 человек. Россия находится на 20 месте по числу заболевших в мире.