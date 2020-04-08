Спорт

58 минут назад

Липецкий футболист ответил подписчику, сравнившему его с деревом

5 641
#Футбол #Антон Заболотный
Липецкий футболист ответил подписчику, сравнившему его с деревом

В дни самоизоляции эта тема стала еще острее: публичные люди всё чаще отбиваются от скучающих "диванных хомячков".

Каждый в самоизоляции коротает время, как может – воспитанник «Металлурга», выступающий в Премьер-Лиге за Сочи Антон Заболотный опубликовал в одной из социальных сетей видео, в котором он чеканит мячом.

— Стремлюсь к идеальному исполнению, как у Ибрагимовича (шведский нападающий «Милана», один из лучших игроков мира за десятилетие, прим.). Есть потенциал? — написал Заболотный в Instagram.


Но безобидная запись, как водится в России, тут же нашла своих диванных критиков и здесь. Один из подписчиков спросил: «А деревья разве так умеют?»

Антон не стал распаляться и дал спокойный ответ: «А где дерево? Я просто не заметил».

Напомним, что Антон Заболотный, на счету которого имеются 9 матчей за сборную России и 1 гол (в ворота Чехии в 2018 году) известен в российском футболе и как объект многих Интернет-приколо, к чему отчасти давал повод и сам. Вот, например, фото, как выглядел бы Зе Болотный (так прозвали его болельщики), если бы ему вручили Золотой мяч лучшего футболиста Европы.

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Один из пабликов который год существует главным образом за счет того, что печатает мемы на Зе и еще нескольких игроков.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл в элитном дивизионе 16 матчей и забил 2 гола. ФК «Сочи» весной выиграл 2 матча их 3-х, покинул зону вылета и поднялся на 14-ю строчку в РПЛ.

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#Футбол #Антон Заболотный

Комментарии (5)

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Пенсионер

8 минут назад
Это не бревно а ходячи Буратино , с 2 х метров не пободает ворота . Ему место на пилораме а не футболе.
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Кристина

13 минут назад
Да нам по х. .. об этом футболе регистрации.
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Месси

21 минуту назад
Антон Деревянный!? Никогда не слышал о таком футболисте...
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Зидан

28 минут назад
Пыпэцк настолько суров что там даже деревья говорящие.
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Гость

49 минут назад
А прическа точно как у дерева…….
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