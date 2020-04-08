Липецкий футболист ответил подписчику, сравнившему его с деревом

В дни самоизоляции эта тема стала еще острее: публичные люди всё чаще отбиваются от скучающих "диванных хомячков".

Каждый в самоизоляции коротает время, как может – воспитанник «Металлурга», выступающий в Премьер-Лиге за Сочи Антон Заболотный опубликовал в одной из социальных сетей видео, в котором он чеканит мячом.

— Стремлюсь к идеальному исполнению, как у Ибрагимовича (шведский нападающий «Милана», один из лучших игроков мира за десятилетие, прим.). Есть потенциал? — написал Заболотный в Instagram.

Но безобидная запись, как водится в России, тут же нашла своих диванных критиков и здесь. Один из подписчиков спросил: «А деревья разве так умеют?»

Антон не стал распаляться и дал спокойный ответ: «А где дерево? Я просто не заметил».

Напомним, что Антон Заболотный, на счету которого имеются 9 матчей за сборную России и 1 гол (в ворота Чехии в 2018 году) известен в российском футболе и как объект многих Интернет-приколо, к чему отчасти давал повод и сам. Вот, например, фото, как выглядел бы Зе Болотный (так прозвали его болельщики), если бы ему вручили Золотой мяч лучшего футболиста Европы.







Один из пабликов который год существует главным образом за счет того, что печатает мемы на Зе и еще нескольких игроков.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл в элитном дивизионе 16 матчей и забил 2 гола. ФК «Сочи» весной выиграл 2 матча их 3-х, покинул зону вылета и поднялся на 14-ю строчку в РПЛ.