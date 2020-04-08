Происшествия

сегодня, 14:15

Бухгалтер сельхозпредприятия неудачно купила сено на Авито

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#мошенничество
Бухгалтер сельхозпредприятия неудачно купила сено на Авито

Покупка виртуального корма обошлась ей в 7500 рублей.

В один из отделов УМВД РФ по Липецкой области обратилась 45-летняя бухгалтер сельхозпредприятия, которая стала жертвой мошенников. Ее хозяйству срочно потребовались корма для животных, а на сайте бесплатных объявлений Авито нашлась подходящая партия сена, за которую он перечислила продавцу 7500 рублей. Телефон мошенника оказался зарегистрирован в Кемеровской области, и теперь полиция этого региона разыскивает ловчилу.

А в отделение УМВД РФ по Елецкому району обратилась мать несовершеннолетнего студента местного медколледжа: будущего медбрата «сотрудник безопасности» банка развел на 4 тысячи рублей.
1133
#мошенничество

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