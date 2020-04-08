В России

сегодня, 13:51

Эффекта от самоизоляции ждут на следующей неделе

1 286
#коронавирус #самоизоляция
Эффекта от самоизоляции ждут на следующей неделе

Кремль на основе данных вирусологов может принять решение прекратить нерабочие дни.

Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Как и когда выходить (из режима самоизоляции) — предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. <...> Мы имеем возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения, — сказал Песков.

Песков отметил, что все участники совещания у российского лидера Владимира Путина «также говорили, что будет понятно где-то на следующей неделе, в конце следующей недели, какой эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас». На вопрос о том, будут ли сокращены нерабочие дни и какое решение Путин принял по итогам состоявшегося накануне совещания с медиками, Песков ответил, что «не было цели принять решение», уточняет RT.

Весь апрель в России объявлен нерабочим периодом для борьбы с распространением коронавируса. Большинство регионов ввели режим изоляции для граждан, напоминает «Коммерсант». В России за прошедшие сутки выявили 1,2 тыс. заразившихся, общее число составляет почти 8,7 тыс. Умерли более 70 человек. Россия находится на 20 месте по числу заболевших в мире.
1 286
#коронавирус #самоизоляция

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

л

сегодня, 14:15
Где-то, как-то, что-то ....
ответить

Еще в рубрике

Россияне увеличили траты на алкоголь
#покупки
Россияне увеличили траты на алкоголь

41 минуту назад

В России
Россиянам разъяснили правила получения медицинской помощи при пандемии
#медицина
Россиянам разъяснили правила получения медицинской помощи при пандемии

49 минут назад

В России
Из-за пациента с подозрением на COVID-19 закрыли городскую больницу
#коронавирус #обсерватор
Из-за пациента с подозрением на COVID-19 закрыли городскую больницу

сегодня, 13:38

В России
После посещения церкви 89 человек заразились коронавирусом
#церковь #коронавирус
1
После посещения церкви 89 человек заразились коронавирусом

сегодня, 13:30

В России
В России зафиксировано 1 175 новых пациентов с коронавирусом за сутки
#коронавирус
В России зафиксировано 1 175 новых пациентов с коронавирусом за сутки

сегодня, 13:21

В России
Россия накопила 18 трлн рублей резерва
#резерв #коронавирус
2
Россия накопила 18 трлн рублей резерва

сегодня, 13:07

В России