В России
сегодня, 13:51
Эффекта от самоизоляции ждут на следующей неделе
Кремль на основе данных вирусологов может принять решение прекратить нерабочие дни.
Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Как и когда выходить (из режима самоизоляции) — предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. <...> Мы имеем возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения, — сказал Песков.
Песков отметил, что все участники совещания у российского лидера Владимира Путина «также говорили, что будет понятно где-то на следующей неделе, в конце следующей недели, какой эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас». На вопрос о том, будут ли сокращены нерабочие дни и какое решение Путин принял по итогам состоявшегося накануне совещания с медиками, Песков ответил, что «не было цели принять решение», уточняет RT.
Весь апрель в России объявлен нерабочим периодом для борьбы с распространением коронавируса. Большинство регионов ввели режим изоляции для граждан, напоминает «Коммерсант». В России за прошедшие сутки выявили 1,2 тыс. заразившихся, общее число составляет почти 8,7 тыс. Умерли более 70 человек. Россия находится на 20 месте по числу заболевших в мире.
- Как и когда выходить (из режима самоизоляции) — предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. <...> Мы имеем возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения, — сказал Песков.
Песков отметил, что все участники совещания у российского лидера Владимира Путина «также говорили, что будет понятно где-то на следующей неделе, в конце следующей недели, какой эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас». На вопрос о том, будут ли сокращены нерабочие дни и какое решение Путин принял по итогам состоявшегося накануне совещания с медиками, Песков ответил, что «не было цели принять решение», уточняет RT.
Весь апрель в России объявлен нерабочим периодом для борьбы с распространением коронавируса. Большинство регионов ввели режим изоляции для граждан, напоминает «Коммерсант». В России за прошедшие сутки выявили 1,2 тыс. заразившихся, общее число составляет почти 8,7 тыс. Умерли более 70 человек. Россия находится на 20 месте по числу заболевших в мире.
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