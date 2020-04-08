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11 минут назад
Из-за пациента с подозрением на COVID-19 закрыли городскую больницу
Велика вероятность положительного результата медицинского теста на выделение вируса.
Больница в крымском городе Армянск прекратила выписку и прием больных из-за выявления пациента с подозрением на коронавирус, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, еще нет подтверждения заражения, но с высокой долей вероятности тест даст положительный результат, уточняет РИА Новости.
Сегодня ночью Роспотребнадзор вручил главврачу больницы постановление об обсервации. Выписка и прием пациентов прекращены. Весь персонал и люди, лежавшие в стационаре, это 124 человека, останутся там на 14 дней. Фактически больницу превратили в обсерватор. Ее охраняют Росгвардия и полиция.
У всех, кто общался с мужчиной, взяли тесты на коронавирус, следующие возьмут через 10 дней, и только тогда будет решаться вопрос о выписке людей домой, сообщают «Вести – Севастополь». Врачи ходили домой, к пациентам приходили родственники, возможность распространения была колоссальной, говорит глава республики Крым Сергей Аксенов. Под режим домашней изоляции попадают около 220 человек.
- Мы еще подтверждения не получили, но на 90% тест будет положительным. Женщина вернулась из Москвы, ее брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу, он контактировал с врачами и больными. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница Армянска, - цитирует главного санитарного врача Республики Крым и Севастополя Наталью Пеньковскую РИА Крым.
Сегодня ночью Роспотребнадзор вручил главврачу больницы постановление об обсервации. Выписка и прием пациентов прекращены. Весь персонал и люди, лежавшие в стационаре, это 124 человека, останутся там на 14 дней. Фактически больницу превратили в обсерватор. Ее охраняют Росгвардия и полиция.
У всех, кто общался с мужчиной, взяли тесты на коронавирус, следующие возьмут через 10 дней, и только тогда будет решаться вопрос о выписке людей домой, сообщают «Вести – Севастополь». Врачи ходили домой, к пациентам приходили родственники, возможность распространения была колоссальной, говорит глава республики Крым Сергей Аксенов. Под режим домашней изоляции попадают около 220 человек.
- Мы еще подтверждения не получили, но на 90% тест будет положительным. Женщина вернулась из Москвы, ее брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу, он контактировал с врачами и больными. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница Армянска, - цитирует главного санитарного врача Республики Крым и Севастополя Наталью Пеньковскую РИА Крым.