Клуб КХЛ сделал предложение липчанину

Владимир Бобылёв следующий сезон может целиком провести в элите.

Выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) челябинский «Трактор» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов 11 игрокам, в том числе липецкому нападающему Владимиру Бобылёву.

Таким образом, один из лучших воспитанников липецкого хоккея последних лет сможет продолжить выступление на высшем уровне, если его устроят условия нового соглашения. Квалификационные предложения клубы могут сделать своим игрокам до 30 апреля, чтобы застолбить приоритетное право на хоккеистов.

Для Бобылёва предложение «Трактора» стало своеобразным подарком к предстоящему дню рождения: 18 апреля липчанину исполнится 24 года.

Владимир перешёл в челябинский клуб 27 декабря прошлого года в последний день работы трансферного окна КХЛ. С тех пор сыграл в элите 10 матчей, очков не набрал при 8 минутах штрафа и показателе полезности «-1».

Сезон липчанин начинал в ВХЛ, где был одной из главных «звезд» нефтекамского «Тороса» - 36 игр, 19 (11+8) очков, 36 минут штрафа, коэффициент полезности «+13». Так же сыграл 3 матча за челябинский «Челмет» - 2 очка (2+0), 2 штрафные минуты, полезность «+1».

В свое время Бобылёв уже играл и в КХЛ. На данный момент на его счёту за московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», «Трактор» 36 игр, 3 (1+2) очка.

Владимир прославился еще и тем, что в сезоне-2018/19, выступая за «Торос», в плей-офф КХЛ в кулачном бою взял верх «за явным преимуществом» у игрока питерского «Динамо» Павла Ротенберга, сына российского олигарха и члена правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадия Ротенберга, которого называют другом Владимира Путина.

Кроме того, в 2016 году Бобылёв был затрафтован клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Ливз» в пятом раунде под общим 122-м номером.

О состоянии хоккея в родном городе воспитанник липецкой школы недавно в интервью пресс-службе «Трактора» высказался так: «Развалили там его (хоккей, прим.) в последнее время. Куда-то делся, потерялся. В Липецке была команда ВХЛ, но финансирование прекратили. Денег нет, чтобы содержать команду. Там есть молодёжка и школа. Ничего не осталось».



Фото ХК "Трактор" (Челябинск)

