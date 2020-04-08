В России
18 минут назад
После посещения церкви 89 человек заразились коронавирусом
Пастор попросил прощения у прихожан.
О самоизоляции, пандемии, коронавирусе и о том, как происходит заражение, похоже, не знали и прихожане церкви евангельской веры в Брянске. Музыка, танцы, длинные проповеди, в зале много людей. Все стоят вплотную. А еще адепты этой веры могут, например, сходить с пастором в баню — обычное дело. Видео с конкретно этой службой выложено в интернет всего неделю назад, когда уже действовал запрет на подобные мероприятия, сообщает «Первый канал».
А сейчас в Брянске массовое заражение, десятки подтвержденных случаев и еще сотни ожидают результаты анализов. Подавляющее большинство заразившихся как раз прихожане той самой церкви. Сейчас они помещены в больницу. Пастор церкви теперь из палаты просит у всех прощения.
- Я хочу обратиться к вам с просьбой и попросить прощения. Простите нас, если мы кого-то, мягко скажем, огорчили или доставили боль или страдание. Простите меня, простите нас, простите членов нашей церкви, — говорит Михаил Бирюков.При этом пастор называет себя и своих прихожан «жертвами», и рассказывает, что одного из его братьев по вере заразила мама, вернувшаяся недавно из Испании. Ни женщина, ни ее сын не подумали, что что-то может пойти не так, не самоизолировались, анализов не сдавали.
В Брянске более 100 человек заразились коронавирусом. 89 из них — прихожане Российской церкви христиан веры евангельской. Пастор церкви и его семья также находятся в инфекционном отделении с положительным диагнозом. Под угрозой заражения, по данным Правительства Брянской области, — ещё более 300 человек, уточняет «Лайф». Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о зарегистрированных 102 случаях заражения коронавирусной инфекцией. 89 заболевших в марте 2020 года посещали церковь пятидесятников. Остальные вернулись из ОАЭ, Таиланда, Испании, Италии и Санкт-Петербурга, где подхватили заразу.
1 апреля церковь опечатали, деятельность религиозной организации приостановили на 90 дней. Такое решение приняли в Бежицком районном суде по заявлению Роспотребнадзора. Многие в Брянске называют прихожан церкви – источником распространения инфекции в городе. Такие оговорки допускал и губернатор. Но представители религиозной общины утверждают, что это не так, пишет «Комсомольская правда».
По версии следствия, источником заражения людей коронавирусом стала брянская семья, прилетевшая из Испании. На мать и ее сына завели уголовное дело. Они приехали в Брянск из Испании 14 марта и не стали соблюдать двухнедельный карантин. Пенсионерка и мужчина не являются членам церкви «Пробуждение». Зато является второй сын женщины, который встретил их в аэропорту 13 марта. 15 марта он пошел на богослужение в церковь. После этого коронавирус стал массово распространятся среди прихожан и их родных.
А сейчас в Брянске массовое заражение, десятки подтвержденных случаев и еще сотни ожидают результаты анализов. Подавляющее большинство заразившихся как раз прихожане той самой церкви. Сейчас они помещены в больницу. Пастор церкви теперь из палаты просит у всех прощения.
- Я хочу обратиться к вам с просьбой и попросить прощения. Простите нас, если мы кого-то, мягко скажем, огорчили или доставили боль или страдание. Простите меня, простите нас, простите членов нашей церкви, — говорит Михаил Бирюков.При этом пастор называет себя и своих прихожан «жертвами», и рассказывает, что одного из его братьев по вере заразила мама, вернувшаяся недавно из Испании. Ни женщина, ни ее сын не подумали, что что-то может пойти не так, не самоизолировались, анализов не сдавали.
В Брянске более 100 человек заразились коронавирусом. 89 из них — прихожане Российской церкви христиан веры евангельской. Пастор церкви и его семья также находятся в инфекционном отделении с положительным диагнозом. Под угрозой заражения, по данным Правительства Брянской области, — ещё более 300 человек, уточняет «Лайф». Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о зарегистрированных 102 случаях заражения коронавирусной инфекцией. 89 заболевших в марте 2020 года посещали церковь пятидесятников. Остальные вернулись из ОАЭ, Таиланда, Испании, Италии и Санкт-Петербурга, где подхватили заразу.
1 апреля церковь опечатали, деятельность религиозной организации приостановили на 90 дней. Такое решение приняли в Бежицком районном суде по заявлению Роспотребнадзора. Многие в Брянске называют прихожан церкви – источником распространения инфекции в городе. Такие оговорки допускал и губернатор. Но представители религиозной общины утверждают, что это не так, пишет «Комсомольская правда».
По версии следствия, источником заражения людей коронавирусом стала брянская семья, прилетевшая из Испании. На мать и ее сына завели уголовное дело. Они приехали в Брянск из Испании 14 марта и не стали соблюдать двухнедельный карантин. Пенсионерка и мужчина не являются членам церкви «Пробуждение». Зато является второй сын женщины, который встретил их в аэропорту 13 марта. 15 марта он пошел на богослужение в церковь. После этого коронавирус стал массово распространятся среди прихожан и их родных.