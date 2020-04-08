В России
28 минут назад
В России зафиксировано 1 175 новых пациентов с коронавирусом за сутки
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Максимальный прирост – в Москве.
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Большинство из них в Москве — 660 случаев.
- В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 8672 случаев (+ 15,7%) коронавирусной инфекции в 81 регионе, - уточняется в сообщении штаба. - Общее число выздоровевших пациентов после COVID-19 выросло на 86 до 580.
Новые случаи выявлены в 56 регионах, пишет «Интерфакс». В частности, 660 случаев отмечены в Москве, 95 - в Московской области, 34 - в Санкт-Петербурге, 32 - в Ленинградской области, 27 - в Марий Эл, 25 - в Мурманской области. По 24 случая COVID-19 обнаружены в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 18 - в Коми, Липецкой области и Ингушетии, еще 15 - в Рязанской области, 11 - в ЯНАО. По 10 новых пациентов с коронавирусом зарегистрированы в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, 9 - в Чувашии, по 8 - в Оренбургской области и Хабаровском крае. По 7 новых случаев пришлись на Мордовию, Бурятию, Красноярский и Приморский края, по 6 - на Курскую, Тамбовскую области, Северную Осетию и Алтайский край. В Чечне, Тульской, Свердловской и Сахалинской областях - по 5 новых пациентов.
За сутки умерло 5 пациентов: Московская область - 2, Республика Северная Осетия - 1, Иркутская область 1, Хабаровский край - 1. За весь период по России умерло 63 человека.
Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила более 180 стран. Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 1,2 миллиона больных, из которых свыше 72 тысяч умерли.
Лидеры по количеству случаев инфицирования — США, Испания и Италия, уточняет РИА Новости.
- В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 8672 случаев (+ 15,7%) коронавирусной инфекции в 81 регионе, - уточняется в сообщении штаба. - Общее число выздоровевших пациентов после COVID-19 выросло на 86 до 580.
Новые случаи выявлены в 56 регионах, пишет «Интерфакс». В частности, 660 случаев отмечены в Москве, 95 - в Московской области, 34 - в Санкт-Петербурге, 32 - в Ленинградской области, 27 - в Марий Эл, 25 - в Мурманской области. По 24 случая COVID-19 обнаружены в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 18 - в Коми, Липецкой области и Ингушетии, еще 15 - в Рязанской области, 11 - в ЯНАО. По 10 новых пациентов с коронавирусом зарегистрированы в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, 9 - в Чувашии, по 8 - в Оренбургской области и Хабаровском крае. По 7 новых случаев пришлись на Мордовию, Бурятию, Красноярский и Приморский края, по 6 - на Курскую, Тамбовскую области, Северную Осетию и Алтайский край. В Чечне, Тульской, Свердловской и Сахалинской областях - по 5 новых пациентов.
За сутки умерло 5 пациентов: Московская область - 2, Республика Северная Осетия - 1, Иркутская область 1, Хабаровский край - 1. За весь период по России умерло 63 человека.
Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила более 180 стран. Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 1,2 миллиона больных, из которых свыше 72 тысяч умерли.
Лидеры по количеству случаев инфицирования — США, Испания и Италия, уточняет РИА Новости.
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