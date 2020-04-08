Россия накопила 18 трлн рублей резерва

К обвалу цен на нефть и карантину из-за коронавируса государство подошло с запасами ликвидности почти на 18 трлн руб. Но антикризисный пакет властей пока не превышает 1,4 трлн руб. — потратить больше мешает бюджетное правило.





Помимо ликвидности федерального центра на банковских счетах на 1 марта лежало 2,4 трлн руб. денежных средств региональных правительств. Таким образом, ликвидные активы «расширенного» правительства (федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов) достигали 17,7 трлн руб. на начало весны (более 16% ВВП). Традиционный лидер среди регионов по уровню депозитов — Москва с 1 трлн руб., сказал РБК управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Следом с большим отрывом идет Тюменская область с 95 млрд руб. на начало 2020 года.



Накопленная ликвидность включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, которую Минфин успел приобрести с начала года при ценах на нефть свыше $42,2 за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов. За март денежные запасы федеральных органов в рублевом эквиваленте могли вырасти еще как минимум на 1,2 трлн руб. в связи с ослаблением рубля, уточняет



Правительство и ЦБ принял в марте набор мер, который стабилизировал российский финрынок в период повышенной волатильности из-за коронавируса и обрушения цен на нефть, напоминает

Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, пишет РБК . Вскоре после этого для российской экономики начался «идеальный шторм» — обвал цен на нефть до минимумов с 1999 года плюс карантинные меры из-за эпидемии коронавируса, которые привели к остановке целых секторов.Помимо ликвидности федерального центра на банковских счетах на 1 марта лежало 2,4 трлн руб. денежных средств региональных правительств. Таким образом, ликвидные активы «расширенного» правительства (федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов) достигали 17,7 трлн руб. на начало весны (более 16% ВВП). Традиционный лидер среди регионов по уровню депозитов — Москва с 1 трлн руб., сказал РБК управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Следом с большим отрывом идет Тюменская область с 95 млрд руб. на начало 2020 года.Накопленная ликвидность включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, которую Минфин успел приобрести с начала года при ценах на нефть свыше $42,2 за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов. За март денежные запасы федеральных органов в рублевом эквиваленте могли вырасти еще как минимум на 1,2 трлн руб. в связи с ослаблением рубля, уточняет "Коммерсант" Правительство и ЦБ принял в марте набор мер, который стабилизировал российский финрынок в период повышенной волатильности из-за коронавируса и обрушения цен на нефть, напоминает РИА Новости . Так, Банк России приступил к упреждающей продаже валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные осуществлялись до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Кроме того, ЦБ сообщил в середине марта о новых мерах поддержки финстабильности. Была начата продажа валюты, которую Центробанк получит от Минфина из Фонда национального благосостояния от продажи Сбербанка.