В России
сегодня, 12:40
Туроператоры получат 3,5 млрд рублей
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Правительство направило деньги на погашение долгов по невозвратным авиабилетам.
Правительство РФ предоставит туроператорам 3,5 миллиарда рублей из Резервного фонда для компенсаций убытков по невозвратным авиабилетам, сообщается на сайте правительства.
Туроператоры могут возместить потери из-за невозвратных авиабилетов, включенных в состав турпродукта, уточняют «Вести». Туроператоры смогут из этих денег компенсировать и затраты на вывоз российских организованных туристов из стран во время эпидемии коронавируса. Власти рассчитывают, что в ответ туроператоры ускорят возврат денежных средств туристам за отмененные туры.
Планируется, что часть выделенных средств пойдет также на организацию возвращения граждан России из иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пишет «Газета.ру». Глава Ростуризма Зарина Догузова со своей стороны рассчитывает, что эти меры позволят поддержать бизнес в непростой ситуации.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что 37 млрд рублей может составить общий недополученный доход туроператоров от кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Согласно последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 302 тыс. человек, а скончались — 82 114.
Туроператоры могут возместить потери из-за невозвратных авиабилетов, включенных в состав турпродукта, уточняют «Вести». Туроператоры смогут из этих денег компенсировать и затраты на вывоз российских организованных туристов из стран во время эпидемии коронавируса. Власти рассчитывают, что в ответ туроператоры ускорят возврат денежных средств туристам за отмененные туры.
Планируется, что часть выделенных средств пойдет также на организацию возвращения граждан России из иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пишет «Газета.ру». Глава Ростуризма Зарина Догузова со своей стороны рассчитывает, что эти меры позволят поддержать бизнес в непростой ситуации.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что 37 млрд рублей может составить общий недополученный доход туроператоров от кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Согласно последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 302 тыс. человек, а скончались — 82 114.
104