Общество

31 минуту назад

Первый рейс Липецк-Анталья отменен

9 618
#туризм #коронавирус
1
Первый рейс Липецк-Анталья отменен

Авиаперевозки в Турцию начнутся по решению федеральных властей.

Запланированный на 30 апреля 2020 года первый международный рейс из Липецка в турецкую Анталью отменен. Об этом GOROD48 сообщили в администрации аэропорта «Липецк».

- Полеты в иностранные государства начнутся тогда, когда официально эту навигацию разрешит Росавиация. Долгожданный рейс в Турцию, назначенный ранее на 30 апреля, отменён, - уточнили в аэропорту. – Пассажирам и туристам, бронировавшим перелеты и путевки в Турцию на май, стоит ориентироваться на информацию от Росавиации, Роспотребнадзора и туристического оператора.

Кроме того, из полетной программы аэропорта «Липецк» сняли все рейсы на Москву и из столицы. Это следствие решения перевозчика, обслуживающего маршрут. Вместе с этим продолжаются перевозки Липецк-Санкт-Петербург и обратно. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вместе с этим аэропорт готовится к открытию перелетов в Симферополь. Первый рейс запланирован на 2 июня.
9 618
#туризм #коронавирус
1

Комментарии (9)

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MASOK.NET

8 минут назад
Надо полностью закрывать город и не впускать легковой транспорт и автобусы. Иначе так и будут поступать заражённые из других городов (особенно из Москвы). Так мы будем год боротся с эпидемией. А если закрыть город то эпидемию можно победить за месяц
ответить

MASOK.NET

8 минут назад
Надо полностью закрывать город и не впускать легковой транспорт и автобусы. Иначе так и будут поступать заражённые из других городов (особенно из Москвы). Так мы будем год боротся с эпидемией. А если закрыть город то эпидемию можно победить за месяц
ответить

Я

15 минут назад
Всё жизнь пошла наперекосяк.Море ,пляжи,шведский стол.Все пропало..Голодранцы против нас,они объявили войну состоявшимся как личность.
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Николаич

18 минут назад
Сумасшедший дом
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Лариса

19 минут назад
А что еще кто-то планирует полететь на отдых , хотя бы в этом году???Правильно, Л., по возвращению - сразу под конвоем в отдельный бокс и все обследование за свой счет!
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Кефирчик

20 минут назад
#Сидитедома
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наибулина

22 минуты назад
За тридцать лет только топтались на месте. От кризиса к кризису.
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нет уж

22 минуты назад
л, это слишком просто, но мы ведь не ищем лёгких путей.
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л

23 минуты назад
Ну да, ну да, а по возвращении из Турции всех отдыхающих - в отдельный бокс на обследование ЗА ИХ СЧЕТ. А почему мы должны страдать ?
ответить

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