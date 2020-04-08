Общество
31 минуту назад
Первый рейс Липецк-Анталья отменен
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Авиаперевозки в Турцию начнутся по решению федеральных властей.
Запланированный на 30 апреля 2020 года первый международный рейс из Липецка в турецкую Анталью отменен. Об этом GOROD48 сообщили в администрации аэропорта «Липецк».
- Полеты в иностранные государства начнутся тогда, когда официально эту навигацию разрешит Росавиация. Долгожданный рейс в Турцию, назначенный ранее на 30 апреля, отменён, - уточнили в аэропорту. – Пассажирам и туристам, бронировавшим перелеты и путевки в Турцию на май, стоит ориентироваться на информацию от Росавиации, Роспотребнадзора и туристического оператора.
Кроме того, из полетной программы аэропорта «Липецк» сняли все рейсы на Москву и из столицы. Это следствие решения перевозчика, обслуживающего маршрут. Вместе с этим продолжаются перевозки Липецк-Санкт-Петербург и обратно. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вместе с этим аэропорт готовится к открытию перелетов в Симферополь. Первый рейс запланирован на 2 июня.
- Полеты в иностранные государства начнутся тогда, когда официально эту навигацию разрешит Росавиация. Долгожданный рейс в Турцию, назначенный ранее на 30 апреля, отменён, - уточнили в аэропорту. – Пассажирам и туристам, бронировавшим перелеты и путевки в Турцию на май, стоит ориентироваться на информацию от Росавиации, Роспотребнадзора и туристического оператора.
Кроме того, из полетной программы аэропорта «Липецк» сняли все рейсы на Москву и из столицы. Это следствие решения перевозчика, обслуживающего маршрут. Вместе с этим продолжаются перевозки Липецк-Санкт-Петербург и обратно. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вместе с этим аэропорт готовится к открытию перелетов в Симферополь. Первый рейс запланирован на 2 июня.
9 618
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