Первый рейс Липецк-Анталья отменен

Авиаперевозки в Турцию начнутся по решению федеральных властей.

Запланированный на 30 апреля 2020 года первый международный рейс из Липецка в турецкую Анталью отменен. Об этом GOROD48 сообщили в администрации аэропорта «Липецк».



- Полеты в иностранные государства начнутся тогда, когда официально эту навигацию разрешит Росавиация. Долгожданный рейс в Турцию, назначенный ранее на 30 апреля, отменён, - уточнили в аэропорту. – Пассажирам и туристам, бронировавшим перелеты и путевки в Турцию на май, стоит ориентироваться на информацию от Росавиации, Роспотребнадзора и туристического оператора.



Кроме того, из полетной программы аэропорта «Липецк» сняли все рейсы на Москву и из столицы. Это следствие решения перевозчика, обслуживающего маршрут. Вместе с этим продолжаются перевозки Липецк-Санкт-Петербург и обратно. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вместе с этим аэропорт готовится к открытию перелетов в Симферополь. Первый рейс запланирован на 2 июня.