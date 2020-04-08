39 минут назад
НЛМК помогает строить Покровский храм в Липецке
Новолипецкий металлургический комбинат помогает Липецкой епархии РПЦ в строительстве Покровского храма, который возводят в Левобережном районе Липецка.
«С начала строительства Покровского храма НЛМК направил в качестве благотворительной помощи около двух миллионов рублей. Эти средства пошли на приобретение строительных материалов, труб для монтажа системы отопления и другие цели. Мы постоянно откликаемся на просьбы настоятелей храма и оказываем безвозмездную помощь для скорейшего завершения строительства», - прокомментировал председатель правления благотворительного фонда «Милосердие», директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник.
Единственный в левобережье храм Покрова Пресвятой Богородицы - долгожданный для тысяч прихожан. Его назвали в память о разрушенной в Липецке в 30-х годах XX столетия Покровской церкви. В Левобережном районе, где проживает более 40 тысяч человек, ранее никогда не было своего храма. Покровский собор станет самым большим пятиглавым храмом в Липецке. Его строят на благотворительные пожертвования с 2006 года. Все это время ведутся службы - сначала в строительном вагончике рядом, потом - в нижнем пределе храма, сообщает ПАО «НЛМК».
фото mitropolia-lip.ru.