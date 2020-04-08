Полицейские нашли у липчанина крупную партию героина

Наркокурьера заключили под стражу. За перевозку 600 граммов героина ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции города Кашира Московской области остановили на трассе М-4 для проверки автомобиль, в котором пассажиром ехал 27-летний житель Липецкой области.



- Вместе с водителем в транспорте находился 27-летний пассажир, житель Липецкой области, у которого во внутреннем кармане куртки обнаружен полимерный пакет с веществом, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - По результатам химического исследования установлено, что содержимое является запрещенным наркотическим средством – героином, общей массой около 600 граммов.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Липчанин будет дожидаться суда под стражей. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.