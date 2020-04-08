Происшествия

сегодня, 07:50

Полицейские нашли у липчанина крупную партию героина

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#героин #наркотики
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Полицейские нашли у липчанина крупную партию героина

Наркокурьера заключили под стражу. За перевозку 600 граммов героина ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции города Кашира Московской области остановили на трассе М-4 для проверки автомобиль, в котором пассажиром ехал 27-летний житель Липецкой области.

- Вместе с водителем в транспорте находился 27-летний пассажир, житель Липецкой области, у которого во внутреннем кармане куртки обнаружен полимерный пакет с веществом, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - По результатам химического исследования установлено, что содержимое является запрещенным наркотическим средством – героином, общей массой около 600 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Липчанин будет дожидаться суда под стражей. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
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#героин #наркотики
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Комментарии (4)

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Хорёк

4 минуты назад
За что 20, максимум условняк он для себя нашол.
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Феоктист Петрович

31 минуту назад
Ну а че, ща лимоны на рынке в 2 раза дороже... так че б не прикупить....))) полкило на выходные... значит песни петь про него можно (про героин...), а перевозить нельзя... . Непорядок...
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Липчанин

53 минуты назад
Ахжтысука!!!!
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Mars

59 минут назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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