Липецкий автовокзал запустил мобильное приложение

Купить билеты можно онлайн. Они будут храниться во внутренней памяти сервиса.

На iOS и Android запущена работа официального приложения «Автовокзал Липецк». Сервис можно скачать бесплатно, единственные встроенные покупки – приобретение билетов на рейсы. Приложение разработали авторы аналогичного сервиса для Центрального автовокзала Москвы.



Мобильное приложение позволяет выполнить поиск рейса, его подробный маршрут и узнать расписания автобусов на конкретную дату. После авторизации в приложении доступна бронь и покупка билетов. . С помощью приложения купить билеты не только на себя, но и на других пассажиров. Приложение будет выполнять автоматическое заполнение данных при следующих покупках электронных билетов. Доступен выбор типа электронного автобусного билета.



В случае утраты пароля к приложению, его можно восстановить через SMS-сообщение, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.