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Липецкий автовокзал запустил мобильное приложение

3 942
#транспорт #мобильное приложение
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Липецкий автовокзал запустил мобильное приложение

Купить билеты можно онлайн. Они будут храниться во внутренней памяти сервиса.

На iOS и Android запущена работа официального приложения «Автовокзал Липецк». Сервис можно скачать бесплатно, единственные встроенные покупки – приобретение билетов на рейсы. Приложение разработали авторы аналогичного сервиса для Центрального автовокзала Москвы.

Мобильное приложение позволяет выполнить поиск рейса, его подробный маршрут и узнать расписания автобусов на конкретную дату. После авторизации в приложении доступна бронь и покупка билетов. . С помощью приложения купить билеты не только на себя, но и на других пассажиров. Приложение будет выполнять автоматическое заполнение данных при следующих покупках электронных билетов. Доступен выбор типа электронного автобусного билета.

В случае утраты пароля к приложению, его можно восстановить через SMS-сообщение, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.
3 942
#транспорт #мобильное приложение
2

Комментарии (4)

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Сенсей

16 секунд назад
Ссылку западло выложить?
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Интересно?

1 минуту назад
а билет нужно распечатовать ?
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А когда сделают

31 минуту назад
мобильное приложение "Липецкие петухи"? Туда можно было бы отправлять фото автохамов и получать за это деньги на свой счет. А?
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Мистоф

45 минут назад
Не работает. Сколько присвоили себе за разработку
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