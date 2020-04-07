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Липецк сохранил титул «Столицы Часа Земли»

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#столица часа земли
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Липецк сохранил титул «Столицы Часа Земли»

Его наш город завоевывает третий год подряд 

Администрация Липецка в ближайшее время вновь получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой название этого города будет выгравировано уже в третий раз. Таким образом, Липецк сохраняет свой статус столицы Часа Земли до следующего Часа Земли-2021, сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы.

«Час Земли» - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю или в предпоследнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием «The Sydney Morning Herald» в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. В России акция проводится с 2009 года.

Пятый год подряд в рамках акции «Час Земли» WWF России проводит конкурс на звание Столицы Часа Земли. Всего в состязании за звание столицы Часа Земли в этом году приняли участие более 1000 городов и населённых пунктов России. 

Чтобы сделать свой город столицей Часа Земли нужно было до 23 марта 2020 года отметь город Липецк на карте сайта «Часа Земли» Всемирного фонда дикой природы с указанием имени и адреса электронной почты и получить на электронную почту сертификат участника. 

Кульминацией кампании стало 28 марта, когда с 20:30 до 21:30 по местному времени во всём мире свою подсветку погасили десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, в том числе в российских городах, и в Липецке.

В 2018 и 2019 году, благодаря активному участию жителей, Липецк  становился победителем ежегодного конкурса Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Столица Часа Земли» и дважды завоевал переходящий кубок - 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом. Благодаря активности липчан, в этом году Липецк стал «Столицей Часа Земли» третий раз.           

Фото: wwf.ru     

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#столица часа земли
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Комментарии (4)

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а подъезды в наших домах грязные

3 минуты назад
жкх - крышуют чиновники
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Да ну, хватит вам

17 минут назад
Живу в центре. Специально смотрел выключил ли кто свет, а затем включил ли кто свет, в назначенное время. Не единого окна не включилось и не выключилось
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Елец ворам отец

35 минут назад
Уваркина хоть так хоть этак, но пропиарится!
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Алкаш

48 минут назад
Про то, что свет отключают знаю. А что за это титул кому-то дают, первый раз слышу.
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