Работа Лифтов на период карантина (самоизоляции)

Для каждого из нас важно ощущать защищённость и спокойствие, особенно в настоящий период. Выходя на работу, в магазин, погулять с собакой, по крайней необходимости, большинство из нас с опасениями подходят к лифту…

На эти вопросы мы попросили ответить директора компании ЛифтСервис Л, Дмитрия Ефремова.

В компанию ЛифтСервисЛ ежедневно приходят десятки звонков от жителей Липецка, которые хотят знать, как построена работа по техническому и аварийному обслуживанию лифтов в их домах.

«Что будет если лифт застрянет?»

«Приедете ли вы к нам на вызов?»

«Безопасно ли пользоваться в данный период лифтами?»





«Я хочу сразу успокоить жителей многоэтажных домов Липецка, обслуживающая компания ЛифтСервис Л приравнена к организациям имеющий непрерывный производственный статус, и мы работаем в обычном режиме, только с поправками на эпидемиологическую ситуацию. Мы осознаём всю ответственность, возложенную на нас в этот непростой период.

Так, на сегодняшний день разработаны дополнительные положения, инструкции, выполнение которых позволяет сотрудникам компании безопасно выполнять свои трудовые обязанности.

Организована ежедневная обработка помещений дезинфицирующими средствами, уделяется особое внимание дезинфекции дверных ручек, поручней, перил, контактных поверхностей столов и стульев, оргтехники, мест общего пользования, входных групп. Совещания с участием более 10 человек проводятся в дистанционном режиме с использованием конференцсвязи.





Наравне с принимаемыми мерами внутри компании мы также ведем тесное сотрудничество с управляющими компаниями по проведению дезинфекции лифтов в подъездах домов в соответствии с рекомендациямиРоспотребнадзора. Более того, сотрудники нашей организации, выезжающие на плановое техническое обслуживание либо на вызов, обязаны провести дезинфекцию рабочего места.

ЛифтСервис Л за короткий период времени провел дополнительную работу по обеспечению надежной работы лифтов в медицинских учреждениях Липецка. В текущих условиях данные объекты требуют особого внимания и являются объектами повышенной ответственности.

Особенно хотелось бы отметитьпадения на 35-40% заявок по сравнению с предыдущим периодом, поступающих в централизованный диспетчерский пункт нашей компании,а это говоритв том числе отом, что жители города Липецка с ответственностью подошли к режиму самоизоляции и в соответствии с рекомендациями органов власти проводят время дома.





Проводимые нами меры позволяют максимально обезопасить сотрудников и жителей многоэтажных домов от распространения вирусных инфекций в период проведения нами работ по техническому и аварийному обслуживанию лифтов, при этом наша главнаязадача - это непрерывная и безопасная работа лифтов в Вашем доме!

С уважением, ВашЛифтСервис Л».