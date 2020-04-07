Спорт

сегодня, 14:56

Московское «Динамо» хочет расстаться с родившимся в Липецке нападающим?

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#Футбол #Кирилл Панченко #РПЛ
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Московское «Динамо» хочет расстаться с родившимся в Липецке нападающим?

На Кирилла Панченко уже претендует казанский «Рубин».

Ряд СМИ сообщили о том, что столичное «Динамо» не собирается продлевать истекающий летом контракт с 31-летним нападающим Кириллом Панченко, родившимся в Липецке. Одной из причин возможного решения называют высокую конкуренцию в линии атаки бело-голубых, которую Кириллу становится выдерживать всё труднее.

Панченко выступает за «Динамо» с 2016 года, в текущем сезоне он провёл 14 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.

Всего на клубном уровне он провёл за ставропольское и московское «Динамо», «Нижний Новгород», «Мордовию», томскую «Томь», ЦСКА 315 матчей и забил 88 голов.

Уже называется один претендент на Панченко, который летом станет свободным агентом. Это казанский «Рубин», которые тренирует экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. В своё время Панченко играл у Слуцкого в ЦСКА, но получал крайне мало игрового времени, из-за чего даже родился забавный мем. Впрочем ЦСКА и «Рубин» - команды с разными амбициями и задачами, поэтому казанцам опытный форвард может пригодится.

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Кирилл Панченко – сын одного из лучших бомбардиров в истории липецкого футбола Виктора Панченко. Он родился в Липецке в 1989 году, когда его отец выступал за наш клуб. Будущий игрок Премьер-Лиги покинул малую родину в детстве, за «Металлург» никогда не играл. Но, тем не менее, в интервью он говорит, что считает Липецк родным городом, не раз передавал приветы болельщикам «красно-чёрных», а в 2014 году помогал своему отцу участвовать в проводимом GOROD48 конкурсе прогнозов на исходы матчей чемпионата мира.

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#Футбол #Кирилл Панченко #РПЛ
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Комментарии (4)

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Гость

25 минут назад
Да Уж, Это точно
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Гость

30 минут назад
Да Уж, данный сайт такой мелочевкой не занимается)))))
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Гость

31 минуту назад
Кирюхе надо обязательно играть. До клуба "100" осталось всего 12 мячей. За 2 года реально набить. И навсегда остаться в истории футбола в клубе Федотова. Коли уж больше никаких достижений за карьеру нет.
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Да Уж

сегодня, 15:04
Город 48 Вам тему подкинуть.Напишите сколько сельхозпред.закрылось за 20 лет.И заводов по области.И какое будущее у молодых гвардейцев.
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