Война с вирусом: в Британии жгут вышки сотовой связи, а европейские проститутки просят финансовой помощи

В Великобритании нашли виновного в распространении коронавируса – на эту роль назначили вышки 5G. Вышки жгли в Ливерпуле, Белфасте, Бирмингеме. Фейки о связи вируса и сотовой связи находят поддержку в соцсетях. Православные и мусульмане приспосабливаются к жизни в условиях коронавируса. В Испании выздоровели 88-летние супруги.





Погибли от коронавируса 74 795 человек, полностью вылечились – 286 512 человек.



В США на сегодняшний день уже 367 650 заболевших, за сутки их стало больше на 8 086. Растет число больных в Испании – здесь уже 136 675 выявленных зараженных. В Италии 132 547 зараженных. Впервые о зарегистрированном случае сообщили государства Сан-Томе и Принсипи.



В России за последние сутки подтверждены 1154 новых случаев заражения в 43 регионах. Общее число случаев заражения в России составило 7497 в 81 регионе. C начала эпидемии от вируса погибли 58 человек, выздоровели 494 человека.



В Липецкой области 7 апреля новые случаи коронавирусной инфекции



В России начались исследования лекарства от тяжелых форм коронавирусных пневмоний



Федеральное медико-биологическое агентство начинает медико-клинические исследования препарата «Даларгин», который может применятся при тяжёлых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью. Исследования показали, что использование препарата - в России он зарегистрирован как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей - существенно повышало выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. Результаты этих исследований дают надежду на эффективность лечения инфекций и у людей.



В Британии жгут вышки сотовой связи



К поджогам станций сотовой связи привела очередная «теория заговора» - внедрение связи нового поколения 5G назначили виноватым в распространении коронавируса. Сторонников этой теории не смутило даже то, что пандемия поразила Иран и Японию, где 5G еще не используется.



Как пишет Guardian, полиция расследует возгорания станций в Бирмингеме, Мерсисайде и Белфасте, также пострадали станции в Ливерпуле.



Слухи и теории заговора о связи между внедрением 5G и распространением коронавируса распространялись в основном через социальные сети. Full Fact — независимая благотворительная организация по проверке фактов в Великобритании — изучила эту тему. Регуляторы в Великобритании зафиксировали уровни электромагнитного излучения 5G значительно ниже международных нормативов. Однако это не остановило распространение диких теорий заговора. Некоторые люди даже беспокоят работников, прокладывающих оптоволоконные кабели для установок 5G. А мэр Ливерпуля Джо Андерсон сообщил, что ему начали поступать угрозы после того, как он назвал фейки о негативном влиянии 5G на здоровье «дичью». YouTube уже пообещал удалить ролики с фейками о вышках, такие видео впрямую нарушают правила сервиса — запрет на распространения недостоверной информации о способах лечения коронавируса или предотвращения заражения им. Борьбу с фейками обсудят также с администрацией соцсетей и мессенджеров.



Коронавирус повлиял на активность в земной коре



Сейсмологи Бельгийской королевской обсерватории утверждают – колебания в земной коре ослабли после того, как мир закрылся на самоизоляцию, и деятельность человека снизилась. Шум в коре создает вся наше деятельность – это и движение транспорта, работа предприятий. Например, в середине марта в Брюсселе после того, как закрылись школы, магазины, рестораны, а людям предписали не выходить без необходимости из дома, шум снизился от 30% до 50%. Аналогичное снижение сейсмических шумов зафиксировал в Москве исследовательский центр геофизической службы Российской академии наук в нерабочую неделю.



Крематории Барселоны работают на пределе



Они уже не справляются с нагрузкой: запросы на кремацию увеличились до 80% по сравнению с обычным периодом. Мэрия Барселоны разрешит похоронить близкого во временной могиле. Правом на кремацию можно будет воспользоваться в течение двух лет.



Пожилая пара из Испании вылечилась от коронавируса



В Мадриде выписали 88-летних супругов, которые вылечились от коронавируса. Первым в начале марта в больнице оказался мужчина, его тест на коронавирус оказался положительным. Через несколько дней госпитализировали жену. Сейчас оба вернулись домой.



Между тем, в США инфицированные коронавирусом супруги скончались с разницей в несколько минут: мужу было 74 года, жене – 72. Вместе они прожили 51 год.



О помощи просят работницы сексиндустрии



С просьбами о финансовой помощи и поддержке к властям обратились проститутки Британии, Германии, Франции. Так, британское издание Mirror сообщило, что работницы секс-индустрии попросили признать их потерпевшими из-за противовирусных ограничений. Из-за борьбы с распространением коронавируса они остались без работы, однако им также требуется платить за аренду жилья и кредиты. Без работы, денег и возможности вернуться домой остались проститутки Германии, где закрылись бордели, сообщает Reuters.com. Временно закрыли по решению властей квартал Красных фонарей в Нидерландах. Французская организация Fédération Parapluie Rouge также сообщила, что секс-работницы оказались среди тех, кто сильно пострадал от введенных в стране карантинных ограничений.



Полиция не дала подраться за яйца



Огромные очереди за яйцами образовались в израильском городе Ришон-ле-Ционе – перед праздником Песах этот продукт пользуется повышенным спросом, а сейчас дефицит усугубился из-за того, что люди на карантине потребляли их намного больше, сообщает издание «Вести. Израиль по-русски». Драка едва не началась, когда яйца закончились в одной торговой точке, и люди отправились в другой магазин. Конфликт и драку остановило только присутствие полиции, которую вызвали на место.



В православных епархиях открывают горячие линии, в столичных мечетях приостанавливают коллективные молитвы



Духовную жизнь верующих разных конфессий приспосабливают к новым условиям. Так, в епархиях Русской православной церкви открываются горячие линии для помощи нуждающимся – болящие прихожане могут попросить доставить продукты домой, или попросить священника приехать для исповеди или причастия. Духовное управление мусульман РФ и Совет муфтиев приостановили коллективные богослужения и общение с имамами с верующими, а также проведение обрядов (кроме похорон) для Москвы и Московской области.



Автор «Pen-Pineapple-Apple-Pen» переделал свой хит



Японский комик и музыкант Пико-Таро создал песню про мытье рук. Он заменил название своего хита «Pen-Pineapple-Apple-Pen» (PPAP) на другое с той же аббревиатурой - «Pray-for-People-And-Peace» («Помолитесь за мир и людей»). В ней он призывает чаще мыть руки и соблюдать гигиену:



По данным Роспотребнадзора, на утро 7 апреля в мире зафиксированы 1 347 518 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 75 743 человека.Погибли от коронавируса 74 795 человек, полностью вылечились – 286 512 человек.В США на сегодняшний день уже 367 650 заболевших, за сутки их стало больше на 8 086. Растет число больных в Испании – здесь уже 136 675 выявленных зараженных. В Италии 132 547 зараженных. Впервые о зарегистрированном случае сообщили государства Сан-Томе и Принсипи.В России за последние сутки подтверждены 1154 новых случаев заражения в 43 регионах. Общее число случаев заражения в России составило 7497 в 81 регионе. C начала эпидемии от вируса погибли 58 человек, выздоровели 494 человека.В Липецкой области 7 апреля новые случаи коронавирусной инфекции не выявлены . С начала эпидемии COVID-2019 заболели 26 липчан, пятеро из них выздоровели, 21 - находятся на лечении в областной инфекционной больнице.Федеральное медико-биологическое агентство начинает медико-клинические исследования препарата «Даларгин», который может применятся при тяжёлых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью. Исследования показали, что использование препарата - в России он зарегистрирован как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей - существенно повышало выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. Результаты этих исследований дают надежду на эффективность лечения инфекций и у людей.К поджогам станций сотовой связи привела очередная «теория заговора» - внедрение связи нового поколения 5G назначили виноватым в распространении коронавируса. Сторонников этой теории не смутило даже то, что пандемия поразила Иран и Японию, где 5G еще не используется.Как пишет Guardian, полиция расследует возгорания станций в Бирмингеме, Мерсисайде и Белфасте, также пострадали станции в Ливерпуле.Слухи и теории заговора о связи между внедрением 5G и распространением коронавируса распространялись в основном через социальные сети. Full Fact — независимая благотворительная организация по проверке фактов в Великобритании — изучила эту тему. Регуляторы в Великобритании зафиксировали уровни электромагнитного излучения 5G значительно ниже международных нормативов. Однако это не остановило распространение диких теорий заговора. Некоторые люди даже беспокоят работников, прокладывающих оптоволоконные кабели для установок 5G. А мэр Ливерпуля Джо Андерсон сообщил, что ему начали поступать угрозы после того, как он назвал фейки о негативном влиянии 5G на здоровье «дичью». YouTube уже пообещал удалить ролики с фейками о вышках, такие видео впрямую нарушают правила сервиса — запрет на распространения недостоверной информации о способах лечения коронавируса или предотвращения заражения им. Борьбу с фейками обсудят также с администрацией соцсетей и мессенджеров.Сейсмологи Бельгийской королевской обсерватории утверждают – колебания в земной коре ослабли после того, как мир закрылся на самоизоляцию, и деятельность человека снизилась. Шум в коре создает вся наше деятельность – это и движение транспорта, работа предприятий. Например, в середине марта в Брюсселе после того, как закрылись школы, магазины, рестораны, а людям предписали не выходить без необходимости из дома, шум снизился от 30% до 50%. Аналогичное снижение сейсмических шумов зафиксировал в Москве исследовательский центр геофизической службы Российской академии наук в нерабочую неделю.Они уже не справляются с нагрузкой: запросы на кремацию увеличились до 80% по сравнению с обычным периодом. Мэрия Барселоны разрешит похоронить близкого во временной могиле. Правом на кремацию можно будет воспользоваться в течение двух лет.В Мадриде выписали 88-летних супругов, которые вылечились от коронавируса. Первым в начале марта в больнице оказался мужчина, его тест на коронавирус оказался положительным. Через несколько дней госпитализировали жену. Сейчас оба вернулись домой.Между тем, в США инфицированные коронавирусом супруги скончались с разницей в несколько минут: мужу было 74 года, жене – 72. Вместе они прожили 51 год.С просьбами о финансовой помощи и поддержке к властям обратились проститутки Британии, Германии, Франции. Так, британское издание Mirror сообщило, что работницы секс-индустрии попросили признать их потерпевшими из-за противовирусных ограничений. Из-за борьбы с распространением коронавируса они остались без работы, однако им также требуется платить за аренду жилья и кредиты. Без работы, денег и возможности вернуться домой остались проститутки Германии, где закрылись бордели, сообщает Reuters.com. Временно закрыли по решению властей квартал Красных фонарей в Нидерландах. Французская организация Fédération Parapluie Rouge также сообщила, что секс-работницы оказались среди тех, кто сильно пострадал от введенных в стране карантинных ограничений.Огромные очереди за яйцами образовались в израильском городе Ришон-ле-Ционе – перед праздником Песах этот продукт пользуется повышенным спросом, а сейчас дефицит усугубился из-за того, что люди на карантине потребляли их намного больше, сообщает издание «Вести. Израиль по-русски». Драка едва не началась, когда яйца закончились в одной торговой точке, и люди отправились в другой магазин. Конфликт и драку остановило только присутствие полиции, которую вызвали на место.Духовную жизнь верующих разных конфессий приспосабливают к новым условиям. Так, в епархиях Русской православной церкви открываются горячие линии для помощи нуждающимся – болящие прихожане могут попросить доставить продукты домой, или попросить священника приехать для исповеди или причастия. Духовное управление мусульман РФ и Совет муфтиев приостановили коллективные богослужения и общение с имамами с верующими, а также проведение обрядов (кроме похорон) для Москвы и Московской области.Японский комик и музыкант Пико-Таро создал песню про мытье рук. Он заменил название своего хита «Pen-Pineapple-Apple-Pen» (PPAP) на другое с той же аббревиатурой - «Pray-for-People-And-Peace» («Помолитесь за мир и людей»). В ней он призывает чаще мыть руки и соблюдать гигиену: