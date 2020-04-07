Общество

54 минуты назад

На новом стадионе в Липецке просело свежее покрытие

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#стадион #ремонт
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На новом стадионе в Липецке просело свежее покрытие

В городском департаменте физической культуры разводят руками: этот спортивный объект не передан им на баланс, ремонтировать прореху за счет бюджета Липецка нельзя.

Жительница Военного городка прислала в редакцию GOROD48 снимки текущего состояния открытого прошлой осенью стадиона «Авиатор». Прорезиненное покрытие нового стадиона уже просело. Прореху подручными материалами закрыли местные жители.

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Кто же должен ремонтировать покрытие?

- Этот стадион пока не передали на баланс города, - сообщили GOROD48 в департаменте физической культуры и спорта администрации Липецка. – Да, к нам приходили обращения насчет необходимости ремонта покрытия, но город пока не имеет законных оснований за счет бюджета проводить там какие-либо работы. Вероятнее всего, ремонтом займутся инвесторы проекта создания стадиона и их подрядчики. Мы не имеем законных оснований понуждать их к действию.

Напомним, новый спортивный стадион «Авиатор» торжественно открыли в начале сентября 2019 года в районе Военного города. Построил стадион предприниматель Владимир Чеботарев. Он вложил в коренную реконструкцию стадиона личные 20 миллионов рублей. Недостающие средства добавили другие бизнесмены, а искусственный футбольный газон Липецку подарил Минспорт.

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Прошлой осенью планировалось, что формальным владельцем «Авиатора» станет ДЮСШ №11 Липецка. Но, как сообщили в мэрии Липецка, вопрос передачи земли, записанной за Министерство обороны РФ, не так прост и быстр, как хотелось бы. По факту стадион до сих пор ничейный.
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#стадион #ремонт
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Комментарии (15)

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Как гость
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Вазген

2 минуты назад
Если в росреестре просто так могут пропасть записи о недвижимости отдельных олигархов, то люди просто перестанут оформляться и не будут платить налоги из-за потери авторитета БТИ и института законности, как такового. Так и здесь: было ничейное, станет чейное. Конституцию меняют за два месяца. Что говорить о владельцах и и ответственных...
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весёлый

3 минуты назад
Почему не может быть провала в земле
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Фауст

6 минут назад
Спросили бы у бывшего министра обороны как это делается...!
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Вазген

7 минут назад
Про перестановку кроватей в борделе все знают? Так и с земельными законами.
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Нечипор

9 минут назад
Когда там была земляная дорожка, провала не было. Делали стадион копчёные к выборам лысика спешили, вот и результат
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Гость

16 минут назад
И дорогу обещали сделать,а к домам в районе Космонавтов 3а на танке не проедешь, ямы как после бомбёжки!
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Гость

18 минут назад
Как там было по первому каналу.. Чем больше заразиться тем лучше?! Боже..
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Гость

18 минут назад
Да там не только просело,,на дорожке уже куски этого покрытия отваливаются, сетка рвётся на воротах и никто её не собирается менять тоже,зачем это всё делали если следить не кому и почему Года не прошло,а всё рушится,ПОКАЗУХА!
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Гость

20 минут назад
До господ ещё не дошло. .. Это третья мировая война.. Надежды нет.. Факт
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Гость

22 минуты назад
Мир уже не будет прежним.. Новый мировой порядок.. Господа бандиты, выходите по одному
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