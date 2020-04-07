54 минуты назад
На новом стадионе в Липецке просело свежее покрытие
В городском департаменте физической культуры разводят руками: этот спортивный объект не передан им на баланс, ремонтировать прореху за счет бюджета Липецка нельзя.
Кто же должен ремонтировать покрытие?
- Этот стадион пока не передали на баланс города, - сообщили GOROD48 в департаменте физической культуры и спорта администрации Липецка. – Да, к нам приходили обращения насчет необходимости ремонта покрытия, но город пока не имеет законных оснований за счет бюджета проводить там какие-либо работы. Вероятнее всего, ремонтом займутся инвесторы проекта создания стадиона и их подрядчики. Мы не имеем законных оснований понуждать их к действию.
Напомним, новый спортивный стадион «Авиатор» торжественно открыли в начале сентября 2019 года в районе Военного города. Построил стадион предприниматель Владимир Чеботарев. Он вложил в коренную реконструкцию стадиона личные 20 миллионов рублей. Недостающие средства добавили другие бизнесмены, а искусственный футбольный газон Липецку подарил Минспорт.
Прошлой осенью планировалось, что формальным владельцем «Авиатора» станет ДЮСШ №11 Липецка. Но, как сообщили в мэрии Липецка, вопрос передачи земли, записанной за Министерство обороны РФ, не так прост и быстр, как хотелось бы. По факту стадион до сих пор ничейный.
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