Постояльцы липецкой ночлежки переносят самоизоляцию терпеливо

19 бездомных находятся в Доме ночного пребывания круглосуточно

В липецком доме ночного пребывания в эти дни тоже карантин. Рассчитанная на 33 места липецкая ночлежка, расположенная на улице 9 мая, сейчас заполнена чуть более чем наполовину. По словам и.о. директор дома ночного пребывания Екатерины Соковой, здесь сейчас 19 бездомных.



Если раньше бездомные, должны были утром покинуть стены ночлежки, и возвращаться только после 18 часов, то после введения в Липецкой области Режима повышенной готовности, они должны находиться в ее стенах круглосуточно.



- Наши постояльца обеспечены всем необходимым, средствами защиты, масками, дезинфицирующими средствами.



Единственное, что они теперь не обслуживаются в специализированной столовой, так как она закрыта на карантин, а продукты и все необходимые нам доставляют волонтеры и городской центр соцзащиты, - сообщила Екатерина Сокова.



По словам Екатерины Соковой, постояльцы переносят самоизоляцию терпеливо, без возмущений.



В липецком Доме ночного пребывания бездомным помогают восстановить утраченные документы, лечат, помогают найти работу. Живут бездомные здесь бесплатно 1 месяц. В восемь утра они уходят, приходить на ночлег могут в 18.00. Всем бездомным в первый месяц пребывания выдаются талоны на питание на сумму 50 рублей. Кормят бездомных в одной из специальных столовых Липецка.



Фото: vologda-mitropolia.ru



