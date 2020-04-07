Общество

18 минут назад

Постояльцы липецкой ночлежки переносят самоизоляцию терпеливо

6 500
#бездомные #самоизоляция #сидимдома
1
Постояльцы липецкой ночлежки переносят самоизоляцию терпеливо

19 бездомных находятся в Доме ночного пребывания круглосуточно

В липецком доме ночного пребывания в эти дни тоже карантин. Рассчитанная на 33 места липецкая ночлежка, расположенная на улице 9 мая, сейчас заполнена чуть более чем наполовину. По словам и.о. директор дома ночного пребывания Екатерины Соковой, здесь сейчас 19 бездомных.

Если раньше бездомные, должны были утром покинуть стены ночлежки, и возвращаться только после 18 часов, то после введения в Липецкой области Режима повышенной готовности, они должны находиться в ее стенах круглосуточно. 

- Наши постояльца обеспечены всем необходимым, средствами защиты, масками, дезинфицирующими средствами.

Единственное, что они теперь не обслуживаются в специализированной столовой, так как она закрыта на карантин, а продукты и все необходимые нам  доставляют волонтеры и городской центр соцзащиты, - сообщила Екатерина Сокова.

По словам Екатерины Соковой, постояльцы переносят самоизоляцию терпеливо, без возмущений.

В липецком Доме ночного пребывания бездомным помогают восстановить утраченные документы, лечат, помогают найти работу. Живут бездомные здесь бесплатно 1 месяц. В восемь утра они уходят, приходить на ночлег могут в 18.00. Всем бездомным в первый месяц пребывания выдаются талоны на питание на сумму 50 рублей. Кормят бездомных в одной из специальных столовых Липецка.  

Фото: vologda-mitropolia.ru

6 500
#бездомные #самоизоляция #сидимдома
1

Комментарии (6)

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Перри Мейсон

2 минуты назад
Мой приятель Ваш там. Ему нравится. Говори, лучше ночлежка в демократической России, чем ГУЛАГ в СССР
ответить

А жить где

5 минут назад
1, на 15 тыщ?
ответить

1

7 минут назад
После месяца: делай документы и иди работать.
ответить

Оле

8 минут назад
Вы везде грязь найдёте... Сами-то чем им помогли? Только с дивана критиковать можете
ответить

Вася

8 минут назад
Чисто, тихо, газеты читают
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оля

11 минут назад
А что после этого месяца? Им туда больше нельзя возвращаться?
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