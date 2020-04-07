Общество

30 минут назад

Сидим дома и вдохновляемся прекрасным

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#сидимдома #творчество
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Сидим дома и вдохновляемся прекрасным

Липчане на самоизоляции не забывают про саморазвитие. На второй неделе вынужденного пребывания в четырех стенах жители региона взяли в руки книги, краски и видеокамеры.

Самоизоляция – не время для каникул разума. Жители Липецкой области запустили в социальных сетях несколько творческих флешмобов, к которым может присоединиться каждый.

Руководитель арт-пространства Дюна Кюнбергер предлагает всем желающим присоединиться к ее виртуальному флешмобу #стихвдень. Условия участия – выучить одно стихотворение в день и записать видео. 

- Каждый день карантина я учу новое стихотворение, а вечером отчитываюсь в сторис в своём Инстаграме. Польза - сплошная: тренируется память,голова отвлекается от дурных мыслей, узнаются новые авторы и хорошие стихи да и с актёрским мастерством, возможно, тоже что-то происходит. Вы, если хотите, тоже подключайтесь. Можно выкладывать выученное с хэштегом #стихвдень, - предлагает Дина и каждый вечер вдохновляет подписчиков в социальных сетях.


Труппа елецкого театра «Бенефис» подошла к видеозаписям стихов с другой стороны. В Ельце запустили сетевой марафон #ЗарядкаДляДуши .

- Режим самоизоляции не повод для уныния! Держим себя в форме, не падаем духом! Для этого тренируем не только тело, но и душу. Театр запускает акцию #зарядкадлядуши. Мы читаем произведения классиков отечественной литературы, записываем видео и публикуем его на официальных страницах театра с хэштегом #ЗарядкаДляДуши, - рассказывают авторы марафона.



Вам не близка поэзия? Не проблема, найдем занятия и для вас. Например, по изобразительному искусству. Они рассчитаны на семьи с детьми. Многие дома детского творчества перевели работу с воспитанниками в онлайн-режим. Как, например, ДТ «Октябрьский»: дети продолжают рисовать и рукодельничать дома вместе с родителями.

- Совсем не просто организовать себя сидя дома, ведь есть масса соблазнов, отвлекающих от занятий. Ребята с удовольствием занимаются копированием картин известных художников. Дети учатся манере письма великих мастеров изобразительного искусства, чувствовать цвет, получать удовольствие, смешивая краски. Сейчас, в условиях самоизоляции, самое время начать самостоятельно рисовать, находить свои сюжеты и делиться вдохновением со всем миром! – уверены педагоги ДТ «Октябрьский».

Липчане на самоизоляции нашли и другие варианты для творческого самовыражения. Кто-то рисует картины по номерам, кто-то записывает шуточные ролики и даже пишет песни про самоизоляцию.






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#сидимдома #творчество
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Комментарии (1)

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Перри Мейсон

20 минут назад
Уже устал сидеть дома,руки болят!
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