Спорт

19 минут назад

Липецк ещё сыграет в мини-футбол с главным фаворитом турнира или пора подводить итоги?

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#Мини-футбол
Липецк ещё сыграет в мини-футбол с главным фаворитом турнира или пора подводить итоги?

АМФР решила прервать чемпионат в Высшей лиге и возобновить его сразу с игр плей-офф.

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) приняла решение досрочно завершить первый этап чемпионата страны в Высшей лиге, в которой выступает команда из Липецка, и возобновить сезон не ранее 31 мая – сразу с игр плей-офф. При этом те места, которые занимали команды на момент прекращения первенства, закрепляются за ними и влияют на распределение пар в играх на выбывание.

Команда из Липецка официально заняла 6-е место на первом этапе и в играх плей-офф должна будет встретится с нижегородским «Оргхимом» (3-е место), одним из главных фаворитов Высшей лиги и командой-открытием Кубка России 2019/20, где волжане умудрились дойти до полуфинала. Соперничать с таким грозным соперником очень сложно.

«Оргхим» мог бы и выиграл первый этап, но провёл на два матча меньше МФК «Газпром-бурение» из Щелково, который и был объявлен победителем предварительной стадии. К слову, именно в эту команду по ходу сезона перешел успешный липецкий функционер Руслан Куркин, и при нём «бурильщики» выиграли все матчи до одного.

В Липецке Куркин нашёл главного тренера, провёл с ним переговоры и собрал боеспособный состав, который одно время даже шёл на 2-м месте. Но затем команда скатилась вниз. Кстати, липчане могут быть рады досрочному завершению первого этапа: в календарном 2020 году команда проиграла 6 матчей из 8-ми, и могла испытать трудности с попаданием в плей-офф с учётом непростых предстоящих матчей: (игра на площадке прямого конкурента столичного «МосПолитеха», домашняя встреча с тем же «Оргхимом» и др.).

По спортивному принципу липчане и вовсе финишировали на 7-м месте – на строчку выше они поднялись из-за того, что АМФР сняла 30 (!) очков с подмосковного «Динамо», которое по своим результатам стояло гораздо выше Липецка.

Получается, что по сравнению с прошлым сезоном липчане не сильно прибавили, даже получив несколько десятков миллионов рублей из бюджета Липецкой области: в сезоне 2018/19 команда пришла к финишу 8-й (на деле – 9-й, но с динамовцев и тогда сняли прорву очков, прим.). Пара мест выше в турнирной таблице в чемпионате, который оказался урезан – разве этого ждали от руководства клуба?

Любопытное наблюдение: если бы Липецк выступал не в Западной, а в Восточной конференции Высшей лиги, то он бы оказался за пределами заветной «восьмерки». И это при том, что и тренерский штаб, и состав у нашей команды были весьма прилично укомплектованы. Значит, дело не в них?

Сейчас игроки «Липецка» находятся на самоизоляции и ждут дальнейшего развития ситуации. По информации GOROD48, плей-офф тоже может пройти не в полном объеме. Несколько команд близки к добровольному снятию с соревнований из соображений экономии по примеру новгородского «Делового партнёра» (правда, команда бывшего тренера липчан Алексея Степанова в зону игр на выбывание и не проходила).

Ситуация сложная и не совсем понятная…

Высшая лига. Конференция Запад. Итоговое положение

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Газпром бурение

23

19

2

2

118-49

59

2

КПРФ-2

21

18

0

3

110-50

54

3

Оргхим

21

17

3

1

122-65

54

4

Газпром-Югра-Д

22

12

1

9

101-85

37

5

Алга

21

11

1

9

77-75

34

6

Липецк

21

10

3

8

77-73

33

7

Волга

23

9

2

12

101-111

29

8

МосПолитех

22

8

3

11

91-100

27

9

Заря

20

7

4

9

95-93

25

10

Дельта

19

8

0

11

70-75

24

11

Северная Двина

22

5

2

15

60-97

17

12

Луч-ГТС

23

2

6

15

85-134

12

13

Динамо МО

21

12

4

5

113-102

10*

14

Деловой партнёр

22

3

1

18

54-110

10

15

Красная гвардия

21

2

4

15

50-105

10

* - решениями палаты по разрешению споров РФС Динамо МО оштрафовано на 30 очков

Бомбардиры: Янник Сомплей Джилеру (Заря), Сергей Орлов - по 28. Денис Родин (оба - Динамо МО), Сергей Турзанов (Луч-ГТС) - по 25. Денис Аширов (Оргхим) - 24. Бауржан Умирбаев (Газпром-Югра-Д) - 23. Дмитрий Тренкунов (МосПолитех) - 22. Владислав Мерлушкин (КПРФ-2) - 18. Фидан Низамутдинов (Алга) - 17. Афган Рахманов (Волга), Андрей Поглазов (Динамо МО) - по 16. Игорь Ковшиков (Дельта), Евгений Фомин (КПРФ-2), Игорь Зайков (Алга/ЛКС) - по 15.

Высшая лига. Конференция Восток. Итоговое положение

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Корпорация АСИ

22

18

2

2

119-48

56

2

Сибиряк

22

16

1

5

105-51

49

3

Тюмень-Д

22

15

4

3

111-55

49

4

ЗиК

23

14

5

4

92-66

47

5

Факел-ГТС

22

14

0

8

95-61

42

6

Сиб-Транзит

22

12

4

6

109-85

40

7

ГД Надым

22

12

4

6

83-71

40

8

Синара-ВИЗ-Д

23

11

3

9

62-61

36

9

Нефтяник

22

7

4

11

51-71

25

10

Новая генерация-Д

22

5

7

10

55-70

22

11

Южный Урал

23

5

5

13

68-95

20

12

Ухта-Д

23

5

1

17

57-92

16

13

Сигма-К

23

5

1

17

63-116

16

14

А-ТУР

22

3

5

14

53-99

14

15

УрФУ-КЕХУ

23

2

2

19

49-131

8

Бомбардиры: Никита Кузнецов (Сибиряк) - 32. Денис Мустафин (Факел-ГТС) - 26. Александр Кочмашев (Сиб-Транзит) - 23. Александр Давыдов (Тюмень-Д), Станислав Агеев (Корпорация АСИ) - по 21. Денис Неведров (Тюмень-Д) - 20. Георгий Фурсов (Факел-ГТС) - 19. Никита Анисимов (Корпорация АСИ), Алексей Санников (ЗиК) - по 18.

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#Мини-футбол

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