19 минут назад
Липецк ещё сыграет в мини-футбол с главным фаворитом турнира или пора подводить итоги?
АМФР решила прервать чемпионат в Высшей лиге и возобновить его сразу с игр плей-офф.
Ассоциация мини-футбола России (АМФР) приняла решение досрочно завершить первый этап чемпионата страны в Высшей лиге, в которой выступает команда из Липецка, и возобновить сезон не ранее 31 мая – сразу с игр плей-офф. При этом те места, которые занимали команды на момент прекращения первенства, закрепляются за ними и влияют на распределение пар в играх на выбывание.
Команда из Липецка официально заняла 6-е место на первом этапе и в играх плей-офф должна будет встретится с нижегородским «Оргхимом» (3-е место), одним из главных фаворитов Высшей лиги и командой-открытием Кубка России 2019/20, где волжане умудрились дойти до полуфинала. Соперничать с таким грозным соперником очень сложно.
«Оргхим» мог бы и выиграл первый этап, но провёл на два матча меньше МФК «Газпром-бурение» из Щелково, который и был объявлен победителем предварительной стадии. К слову, именно в эту команду по ходу сезона перешел успешный липецкий функционер Руслан Куркин, и при нём «бурильщики» выиграли все матчи до одного.
В Липецке Куркин нашёл главного тренера, провёл с ним переговоры и собрал боеспособный состав, который одно время даже шёл на 2-м месте. Но затем команда скатилась вниз. Кстати, липчане могут быть рады досрочному завершению первого этапа: в календарном 2020 году команда проиграла 6 матчей из 8-ми, и могла испытать трудности с попаданием в плей-офф с учётом непростых предстоящих матчей: (игра на площадке прямого конкурента столичного «МосПолитеха», домашняя встреча с тем же «Оргхимом» и др.).
По спортивному принципу липчане и вовсе финишировали на 7-м месте – на строчку выше они поднялись из-за того, что АМФР сняла 30 (!) очков с подмосковного «Динамо», которое по своим результатам стояло гораздо выше Липецка.
Получается, что по сравнению с прошлым сезоном липчане не сильно прибавили, даже получив несколько десятков миллионов рублей из бюджета Липецкой области: в сезоне 2018/19 команда пришла к финишу 8-й (на деле – 9-й, но с динамовцев и тогда сняли прорву очков, прим.). Пара мест выше в турнирной таблице в чемпионате, который оказался урезан – разве этого ждали от руководства клуба?
Любопытное наблюдение: если бы Липецк выступал не в Западной, а в Восточной конференции Высшей лиги, то он бы оказался за пределами заветной «восьмерки». И это при том, что и тренерский штаб, и состав у нашей команды были весьма прилично укомплектованы. Значит, дело не в них?
Сейчас игроки «Липецка» находятся на самоизоляции и ждут дальнейшего развития ситуации. По информации GOROD48, плей-офф тоже может пройти не в полном объеме. Несколько команд близки к добровольному снятию с соревнований из соображений экономии по примеру новгородского «Делового партнёра» (правда, команда бывшего тренера липчан Алексея Степанова в зону игр на выбывание и не проходила).
Ситуация сложная и не совсем понятная…
Высшая лига. Конференция Запад. Итоговое положение
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Газпром бурение
|
23
|
19
|
2
|
2
|
118-49
|
59
|
2
|
КПРФ-2
|
21
|
18
|
0
|
3
|
110-50
|
54
|
3
|
Оргхим
|
21
|
17
|
3
|
1
|
122-65
|
54
|
4
|
Газпром-Югра-Д
|
22
|
12
|
1
|
9
|
101-85
|
37
|
5
|
Алга
|
21
|
11
|
1
|
9
|
77-75
|
34
|
6
|Липецк
|
21
|
10
|
3
|
8
|
77-73
|
33
|
7
|
Волга
|
23
|
9
|
2
|
12
|
101-111
|
29
|
8
|
МосПолитех
|
22
|
8
|
3
|
11
|
91-100
|
27
|
9
|
Заря
|
20
|
7
|
4
|
9
|
95-93
|
25
|
10
|
Дельта
|
19
|
8
|
0
|
11
|
70-75
|
24
|
11
|
Северная Двина
|
22
|
5
|
2
|
15
|
60-97
|
17
|
12
|
Луч-ГТС
|
23
|
2
|
6
|
15
|
85-134
|
12
|
13
|
Динамо МО
|
21
|
12
|
4
|
5
|
113-102
|
10*
|
14
|
Деловой партнёр
|
22
|
3
|
1
|
18
|
54-110
|
10
|
15
|
Красная гвардия
|
21
|
2
|
4
|
15
|
50-105
|
10
* - решениями палаты по разрешению споров РФС Динамо МО оштрафовано на 30 очков
Бомбардиры: Янник Сомплей Джилеру (Заря), Сергей Орлов - по 28. Денис Родин (оба - Динамо МО), Сергей Турзанов (Луч-ГТС) - по 25. Денис Аширов (Оргхим) - 24. Бауржан Умирбаев (Газпром-Югра-Д) - 23. Дмитрий Тренкунов (МосПолитех) - 22. Владислав Мерлушкин (КПРФ-2) - 18. Фидан Низамутдинов (Алга) - 17. Афган Рахманов (Волга), Андрей Поглазов (Динамо МО) - по 16. Игорь Ковшиков (Дельта), Евгений Фомин (КПРФ-2), Игорь Зайков (Алга/ЛКС) - по 15.
Высшая лига. Конференция Восток. Итоговое положение
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Корпорация АСИ
|
22
|
18
|
2
|
2
|
119-48
|
56
|
2
|
Сибиряк
|
22
|
16
|
1
|
5
|
105-51
|
49
|
3
|
Тюмень-Д
|
22
|
15
|
4
|
3
|
111-55
|
49
|
4
|
ЗиК
|
23
|
14
|
5
|
4
|
92-66
|
47
|
5
|
Факел-ГТС
|
22
|
14
|
0
|
8
|
95-61
|
42
|
6
|
Сиб-Транзит
|
22
|
12
|
4
|
6
|
109-85
|
40
|
7
|
ГД Надым
|
22
|
12
|
4
|
6
|
83-71
|
40
|
8
|
Синара-ВИЗ-Д
|
23
|
11
|
3
|
9
|
62-61
|
36
|
9
|
Нефтяник
|
22
|
7
|
4
|
11
|
51-71
|
25
|
10
|
Новая генерация-Д
|
22
|
5
|
7
|
10
|
55-70
|
22
|
11
|
Южный Урал
|
23
|
5
|
5
|
13
|
68-95
|
20
|
12
|
Ухта-Д
|
23
|
5
|
1
|
17
|
57-92
|
16
|
13
|
Сигма-К
|
23
|
5
|
1
|
17
|
63-116
|
16
|
14
|
А-ТУР
|
22
|
3
|
5
|
14
|
53-99
|
14
|
15
|
УрФУ-КЕХУ
|
23
|
2
|
2
|
19
|
49-131
|
8
Бомбардиры: Никита Кузнецов (Сибиряк) - 32. Денис Мустафин (Факел-ГТС) - 26. Александр Кочмашев (Сиб-Транзит) - 23. Александр Давыдов (Тюмень-Д), Станислав Агеев (Корпорация АСИ) - по 21. Денис Неведров (Тюмень-Д) - 20. Георгий Фурсов (Факел-ГТС) - 19. Никита Анисимов (Корпорация АСИ), Алексей Санников (ЗиК) - по 18.