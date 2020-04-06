Липецк ещё сыграет в мини-футбол с главным фаворитом турнира или пора подводить итоги?

АМФР решила прервать чемпионат в Высшей лиге и возобновить его сразу с игр плей-офф.

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) приняла решение досрочно завершить первый этап чемпионата страны в Высшей лиге, в которой выступает команда из Липецка, и возобновить сезон не ранее 31 мая – сразу с игр плей-офф. При этом те места, которые занимали команды на момент прекращения первенства, закрепляются за ними и влияют на распределение пар в играх на выбывание.

Команда из Липецка официально заняла 6-е место на первом этапе и в играх плей-офф должна будет встретится с нижегородским «Оргхимом» (3-е место), одним из главных фаворитов Высшей лиги и командой-открытием Кубка России 2019/20, где волжане умудрились дойти до полуфинала. Соперничать с таким грозным соперником очень сложно.

«Оргхим» мог бы и выиграл первый этап, но провёл на два матча меньше МФК «Газпром-бурение» из Щелково, который и был объявлен победителем предварительной стадии. К слову, именно в эту команду по ходу сезона перешел успешный липецкий функционер Руслан Куркин, и при нём «бурильщики» выиграли все матчи до одного.

В Липецке Куркин нашёл главного тренера, провёл с ним переговоры и собрал боеспособный состав, который одно время даже шёл на 2-м месте. Но затем команда скатилась вниз. Кстати, липчане могут быть рады досрочному завершению первого этапа: в календарном 2020 году команда проиграла 6 матчей из 8-ми, и могла испытать трудности с попаданием в плей-офф с учётом непростых предстоящих матчей: (игра на площадке прямого конкурента столичного «МосПолитеха», домашняя встреча с тем же «Оргхимом» и др.).

По спортивному принципу липчане и вовсе финишировали на 7-м месте – на строчку выше они поднялись из-за того, что АМФР сняла 30 (!) очков с подмосковного «Динамо», которое по своим результатам стояло гораздо выше Липецка.

Получается, что по сравнению с прошлым сезоном липчане не сильно прибавили, даже получив несколько десятков миллионов рублей из бюджета Липецкой области: в сезоне 2018/19 команда пришла к финишу 8-й (на деле – 9-й, но с динамовцев и тогда сняли прорву очков, прим.). Пара мест выше в турнирной таблице в чемпионате, который оказался урезан – разве этого ждали от руководства клуба?

Любопытное наблюдение: если бы Липецк выступал не в Западной, а в Восточной конференции Высшей лиги, то он бы оказался за пределами заветной «восьмерки». И это при том, что и тренерский штаб, и состав у нашей команды были весьма прилично укомплектованы. Значит, дело не в них?

Сейчас игроки «Липецка» находятся на самоизоляции и ждут дальнейшего развития ситуации. По информации GOROD48, плей-офф тоже может пройти не в полном объеме. Несколько команд близки к добровольному снятию с соревнований из соображений экономии по примеру новгородского «Делового партнёра» (правда, команда бывшего тренера липчан Алексея Степанова в зону игр на выбывание и не проходила).

Ситуация сложная и не совсем понятная…



Высшая лига. Конференция Запад. Итоговое положение

М Команда И В Н П Р-М О 1 Газпром бурение 23 19 2 2 118-49 59 2 КПРФ-2 21 18 0 3 110-50 54 3 Оргхим 21 17 3 1 122-65 54 4 Газпром-Югра-Д 22 12 1 9 101-85 37 5 Алга 21 11 1 9 77-75 34 6 Липецк 21 10 3 8 77-73 33 7 Волга 23 9 2 12 101-111 29 8 МосПолитех 22 8 3 11 91-100 27 9 Заря 20 7 4 9 95-93 25 10 Дельта 19 8 0 11 70-75 24 11 Северная Двина 22 5 2 15 60-97 17 12 Луч-ГТС 23 2 6 15 85-134 12 13 Динамо МО 21 12 4 5 113-102 10* 14 Деловой партнёр 22 3 1 18 54-110 10 15 Красная гвардия 21 2 4 15 50-105 10

* - решениями палаты по разрешению споров РФС Динамо МО оштрафовано на 30 очков

Бомбардиры: Янник Сомплей Джилеру (Заря), Сергей Орлов - по 28. Денис Родин (оба - Динамо МО), Сергей Турзанов (Луч-ГТС) - по 25. Денис Аширов (Оргхим) - 24. Бауржан Умирбаев (Газпром-Югра-Д) - 23. Дмитрий Тренкунов (МосПолитех) - 22. Владислав Мерлушкин (КПРФ-2) - 18. Фидан Низамутдинов (Алга) - 17. Афган Рахманов (Волга), Андрей Поглазов (Динамо МО) - по 16. Игорь Ковшиков (Дельта), Евгений Фомин (КПРФ-2), Игорь Зайков (Алга/ЛКС) - по 15.

Высшая лига. Конференция Восток. Итоговое положение

М Команда И В Н П Р-М О 1 Корпорация АСИ 22 18 2 2 119-48 56 2 Сибиряк 22 16 1 5 105-51 49 3 Тюмень-Д 22 15 4 3 111-55 49 4 ЗиК 23 14 5 4 92-66 47 5 Факел-ГТС 22 14 0 8 95-61 42 6 Сиб-Транзит 22 12 4 6 109-85 40 7 ГД Надым 22 12 4 6 83-71 40 8 Синара-ВИЗ-Д 23 11 3 9 62-61 36 9 Нефтяник 22 7 4 11 51-71 25 10 Новая генерация-Д 22 5 7 10 55-70 22 11 Южный Урал 23 5 5 13 68-95 20 12 Ухта-Д 23 5 1 17 57-92 16 13 Сигма-К 23 5 1 17 63-116 16 14 А-ТУР 22 3 5 14 53-99 14 15 УрФУ-КЕХУ 23 2 2 19 49-131 8

Бомбардиры: Никита Кузнецов (Сибиряк) - 32. Денис Мустафин (Факел-ГТС) - 26. Александр Кочмашев (Сиб-Транзит) - 23. Александр Давыдов (Тюмень-Д), Станислав Агеев (Корпорация АСИ) - по 21. Денис Неведров (Тюмень-Д) - 20. Георгий Фурсов (Факел-ГТС) - 19. Никита Анисимов (Корпорация АСИ), Алексей Санников (ЗиК) - по 18.