Общество

06.04.2020 11:21

В киоске на остановке нашли непонятное спиртное

46 3742
#алкоголь #торговля #штраф
2
В киоске на остановке нашли непонятное спиртное

Владельцу киоска придется заплатить штраф в 500 000 рублей за нарушение правил оборота алкоголя.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 500 000 рублей за нелегальный оборот спиртного предпринимателя из деревни Вербилово Липецкого района.

Факт правонарушения установили сотрудники прокуратуры Советского района Липецка, отдела полиции №2 УМВД России по Липецку и управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Основанием для проверки стала жалоба местного жителя на торговлю спиртным в ларьке на остановке. Проверяющие осмотрели киоск, расположенный на остановке транспорта «Кольцо трубного завода». В помещении оказались 40 бутылок водки, три бутылки коньяка и семь пол-литровых бутылок с жидкостью желтого цвета с характерным запахом алкоголя. Все спиртное было изъято. На владельца торговой точки составили протокол по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ на нарушение правил оборота спиртного.

На оплату штрафа хозяину киоска отведено 60 суток. Весь изъятый алкоголь будет уничтожен.
46 3742
#алкоголь #торговля #штраф
2

Комментарии (46)

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Предприниматель из маями

вчера, 21:11
Суда еще не было!
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Лимог

вчера, 12:22
Витя., Лимоны стоят 449 руб килограмм
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Фауст

06.04.2020 23:28
Непонятно! Прям совсем непонятно! Вчера были по три, а сегодня по пять, непонятно!
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Альберт

06.04.2020 21:51
Правильно легчс киоски бомбить там пенсионеры работают а в супериаркитах сплощ и рядом палёнка только туда наши органы соватся боятся могут и с работы полететь потамучто там крыша с большими погонами , вот и бздят.
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епт

06.04.2020 16:01
Я, ..спплил наши шинки.
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начпрод

06.04.2020 16:00
спитное изъято для временного употребления.
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Витя

06.04.2020 15:28
Блин я за пиво полностью согласен
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Гость

06.04.2020 15:08
Лучше бы пивасика разливного...а лимоны, ну их на хрен
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Брехун

06.04.2020 14:23
Пива нет, но Вы держитесь!!!
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Брехун

06.04.2020 14:22
Пива не., но Вы держитесь!!!
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