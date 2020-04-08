В киоске на остановке нашли непонятное спиртное

Владельцу киоска придется заплатить штраф в 500 000 рублей за нарушение правил оборота алкоголя.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 500 000 рублей за нелегальный оборот спиртного предпринимателя из деревни Вербилово Липецкого района.



Факт правонарушения установили сотрудники прокуратуры Советского района Липецка, отдела полиции №2 УМВД России по Липецку и управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Основанием для проверки стала жалоба местного жителя на торговлю спиртным в ларьке на остановке. Проверяющие осмотрели киоск, расположенный на остановке транспорта «Кольцо трубного завода». В помещении оказались 40 бутылок водки, три бутылки коньяка и семь пол-литровых бутылок с жидкостью желтого цвета с характерным запахом алкоголя. Все спиртное было изъято. На владельца торговой точки составили протокол по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ на нарушение правил оборота спиртного.



На оплату штрафа хозяину киоска отведено 60 суток. Весь изъятый алкоголь будет уничтожен.