Примите участие в вебинаре – АТП как способ снижения коммунальных платежей

Управление ЖКХ Липецкой области совместно с подведомственными структурами организуют серию вебинаров «Активный собственник. Эффективное ЖКХ».

Первый вебинар проведут Фонд капитального ремонта Липецкой области и Центр энергоэффективности на тему «Установка АТП как эффективный способ снижения коммунальных платежей граждан».

«Сегодня большинство липчан находятся дома, для того, чтобы это время прошло с пользой, мы решили запустить серию вебинаров, которые помогут жителям лучше разбираться в своих возможностях в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. На мой взгляд, наиболее актуально начать такую серию вебинаров с темы по установке АТП. Опыт нашего региона показывает эффективность такой установки, благодаря которой экономия может быть порядка 1000 рублей с квартиры. Более того, государство поддерживает активных жителей многоквартирных домов и их инициативу в проведении энергоэффективных работ – предоставляя софинансирование до 80 % затрат» - прокомментировал и.о. начальника управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

Первый вебинар пройдет 9 апреля в 12.00, для того чтобы принять участие необходимо пройти простую регистрацию на сайте ФКР . Одним из спикеров вебинара станет Александр Шачнев – директор Центра энергоэффективности, он расскажет, что такое автоматизированный тепловой пункт, а также какую работу ведет центр для анализа многоквартирных домов на предмет целесообразности установки АТП и как жители могут воспользоваться помощью ЦЭЭФ. Вторым спикером станет Елена Бабикова – и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Липецкой области, которая расскажет механизм проведения энергоэффективных работ, ранее срока установленного программой капитального ремонта и с привлечением средств софинансирования.

Во время вебинара участники смогут задать все необходимые вопросы по теме установки автоматизированных тепловых пунктов.



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