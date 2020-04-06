Сожительница воткнула нож в бок мужчине

Причина банальна: пьяная ссора.

Сегодня в час ночи врачи Добринской центральной районной больницы проинформировали полицейских о пациенте с ножевым ранением.



Из слов 43-летнего потерпевшего следовало, что весь вечер он пьянствовал с сожительницей. Вспыхнула ссора, женщина схватила со стола нож и вогнала его в бок гражданскому мужу. В эту же ночь подозреваемую задержали.



Женщине грозит ответственность по части второй статьи 111-й УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).