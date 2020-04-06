Происшествия

сегодня, 09:55

Сожительница воткнула нож в бок мужчине

7 1997
#поножовщина
4
Сожительница воткнула нож в бок мужчине

Причина банальна: пьяная ссора.

Сегодня в час ночи врачи Добринской центральной районной больницы проинформировали полицейских о пациенте с ножевым ранением.

Из слов 43-летнего потерпевшего следовало, что весь вечер он пьянствовал с сожительницей. Вспыхнула ссора, женщина схватила со стола нож и вогнала его в бок гражданскому мужу. В эту же ночь подозреваемую задержали.

Женщине грозит ответственность по части второй статьи 111-й УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).
7 1997
#поножовщина
4

Комментарии (7)

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вв

29 минут назад
у них там не короновирус ...а порновирус ...
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ИК-3

сегодня, 10:26
Снова в парк иду центральный, заипал душняк моральный.
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ИК-3

сегодня, 10:20
Не посадят. Амнистия скоро.
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Она, хотя бы,нож продезенфицировала?

сегодня, 10:15
А то,так корону можно занести в организм
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з

сегодня, 10:09
сожительница это что за звэрок
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Гость

сегодня, 10:01
И это только начало...) У людей крыша едет, спиваются.. скоро грабежи начнутся)
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Сам виноват -

сегодня, 10:00
надо почаще было сожительнице печное чистить
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