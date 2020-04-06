Происшествия
сегодня, 09:55
Сожительница воткнула нож в бок мужчине
7 1997
Причина банальна: пьяная ссора.
Сегодня в час ночи врачи Добринской центральной районной больницы проинформировали полицейских о пациенте с ножевым ранением.
Из слов 43-летнего потерпевшего следовало, что весь вечер он пьянствовал с сожительницей. Вспыхнула ссора, женщина схватила со стола нож и вогнала его в бок гражданскому мужу. В эту же ночь подозреваемую задержали.
Женщине грозит ответственность по части второй статьи 111-й УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).
Из слов 43-летнего потерпевшего следовало, что весь вечер он пьянствовал с сожительницей. Вспыхнула ссора, женщина схватила со стола нож и вогнала его в бок гражданскому мужу. В эту же ночь подозреваемую задержали.
Женщине грозит ответственность по части второй статьи 111-й УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).
7 1997
вв
ИК-3
ИК-3
Она, хотя бы,нож продезенфицировала?
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Гость
Сам виноват -