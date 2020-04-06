14% липчан запаслись валютой

Или выражали намерение ее приобрести.

Эксперты Финансового университета при правительстве России провели исследование спроса на доллары США и евро среди жителей регионов РФ. Аналитики уверены, что пиковая точка спроса уже пройдена. Она пришлась на март, когда на фоне выхода из нефтяной сделки курс рубля обрушился к основным мировым валютам.



- Резкое падение курса рубля к доллару, начавшееся в первых числах марта на фоне «нефтяной войны», спровоцировало серьезное увеличение спроса населения на валюту. Исследование, проведенное в первой декаде марта, показало, что 18% жителей крупных и средних городов России с населением более 250 тысяч человек покупали или были намерены в ближайшее время купить валюту. Аналогичное исследование, проведенное в последней декаде марта, показало, что доля тех, кто в последние дни покупал или намерен купить валюту снизилось до 10%, - указывают авторы работы.



Жители Липецка оказались среди тех, у кого есть совсем скромные сбережения на приобретение валюты. В марте 14% опрошенных в городе респондентов рассказали аналитикам, что уже купили или готовы купить доллары и евро. По спросу на валюту Липецк оказался на 62 строчке из 75. Еще меньший спрос на доллары и евро оказался в Тамбове – 11% потенциальных покупателей. В Воронеже о возможности купить валюту рассказали 18% респондентов, в Курске – 17%, в Белгороде – 16%.



Города, где в марте был зафиксирован наибольший спрос на валюту – это Калининград(30%), Санкт-Петербург, Москва (с городами-спутниками), Красноярск и Новороссийск. Меньше всего интересовались приобретением валюты в Кургане (10%), Якутске, Махачкале, Астрахани и Чите.



- Среди тех, кто не покупал или перестал покупать валюту основные аргументы в пользу такого поведения – это отсутствие свободных денежных средств, отсутствие или незначительный размер накоплений, которые можно переложить в валюту, установившийся высокий курс доллара, делающий бессмысленным покупку валюты, а также то, что рубли нужны для ежедневного потребления, и сохраняется неопределенность положения в связи с эпидемией коронавируса, - сообщают эксперты.