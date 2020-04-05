Происшествия
сегодня, 20:19
В Липецке два человека пострадали при пожаре
Жители загоревшейся квартиры переданы медикам с признаками отравления угарным газом
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня коло 20 часов на улице Терешковой 3\3 произошёл пожар в квартире. 5 отделений пожарной охраны были направлены для тушения. Слаженными действиями сотрудников МЧС жертв удалось избежать. Загорание на площади 5 квадратных метров оперативно ликвидировано.
2 человека переданы медикам "скорой" с признаками отравления угарным газом. Жертв нет. Причины пожара устанавливаются.
2 человека переданы медикам "скорой" с признаками отравления угарным газом. Жертв нет. Причины пожара устанавливаются.
Елена
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Валерий
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Osiris
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