В Липецке два человека пострадали при пожаре

Жители загоревшейся квартиры переданы медикам с признаками отравления угарным газом

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня коло 20 часов на улице Терешковой 3\3 произошёл пожар в квартире. 5 отделений пожарной охраны были направлены для тушения. Слаженными действиями сотрудников МЧС жертв удалось избежать. Загорание на площади 5 квадратных метров оперативно ликвидировано.



2 человека переданы медикам "скорой" с признаками отравления угарным газом. Жертв нет. Причины пожара устанавливаются.