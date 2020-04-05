Происшествия

сегодня, 20:19

В Липецке два человека пострадали при пожаре

7 1219
#пожар
В Липецке два человека пострадали при пожаре

Жители загоревшейся квартиры переданы медикам с признаками отравления угарным газом

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня коло 20 часов на улице Терешковой 3\3 произошёл пожар в квартире. 5 отделений пожарной охраны были направлены для тушения. Слаженными действиями сотрудников МЧС жертв удалось избежать. Загорание  на площади 5 квадратных метров оперативно ликвидировано.

2 человека переданы медикам "скорой" с признаками отравления угарным газом. Жертв нет. Причины пожара устанавливаются.
7 1219
#пожар

Комментарии (7)

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Елена

10 минут назад
А соседнем что делать,вместе с ними гореть
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Сосед

11 минут назад
Никому не пожелаю таких соседей
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Валерий

37 минут назад
Кому суждено от пьянства тот и умрёт не надо ставить всех на одну линию все пьют только по разному
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Сосед

37 минут назад
Там реальные алкаши
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Osiris

сегодня, 20:46
Да от пьянки в этой изоляции помрёт больше чем от этого вируса
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Сосед

сегодня, 20:38
Уроды,как на пороховой бочке
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Сосоди

сегодня, 20:30
Сил больше нет с этими алкошами
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