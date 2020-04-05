Происшествия

сегодня, 12:33

В Липецкой области горели бесхозные постройки и трава

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#пожар
В Липецкой области горели бесхозные постройки и трава

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали 97 раз на тушение сухой травы площадью 26,979 га и 14 раз на тушение горевшего мусор площадью 1720 м.кв. 

Как сообщиили в прес-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, за сутки по области поджарными совершено 155 выездов, из них 118 на пожар.

Бесхозное строение горело в Воловском, Добровском и Тербунском районах, в Елецком районе огонь уничтожил надворную постройку по всей площади.

В Липецке огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома, в Грязинском районе уничтожены сгораемые конструкции сарая по всей площади.
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#пожар

Комментарии (3)

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Житель

32 минуты назад
А в городе что творится, ветер поднялся это пыль или костры? Вот это ДИЗИНФЕКЦИЯ? А нас маскаки заставляют одевать.
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Родина

49 минут назад
Безхозное потому что отняли у Народа!!!!
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ИК-3

сегодня, 13:07
Пусть горит, ничего страшного.
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