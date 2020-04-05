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В Липецкой области горели бесхозные постройки и трава
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали 97 раз на тушение сухой травы площадью 26,979 га и 14 раз на тушение горевшего мусор площадью 1720 м.кв.
Бесхозное строение горело в Воловском, Добровском и Тербунском районах, в Елецком районе огонь уничтожил надворную постройку по всей площади.
В Липецке огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома, в Грязинском районе уничтожены сгораемые конструкции сарая по всей площади.
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03.04.2020 22:50Происшествия
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