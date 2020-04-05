В Липецкой области горели бесхозные постройки и трава

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали 97 раз на тушение сухой травы площадью 26,979 га и 14 раз на тушение горевшего мусор площадью 1720 м.кв.

Как сообщиили в прес-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, за сутки по области поджарными совершено 155 выездов, из них 118 на пожар.



Бесхозное строение горело в Воловском, Добровском и Тербунском районах, в Елецком районе огонь уничтожил надворную постройку по всей площади.



В Липецке огнем уничтожены сгораемые конструкции садового дома, в Грязинском районе уничтожены сгораемые конструкции сарая по всей площади.