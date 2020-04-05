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28 минут назад

Иисус задержан в Москве за прогулку с собакой во время обязательной самоизоляции

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#коронавирус #сидимдома

Москвич Иисус Воробьев гулял с собакой на Патриарших прудах

В центре Москвы двое полицейских в защитных масках задержали мужчину, выгуливавшего собаку. Об этом свидетельствует видео, сделанное очевидицей на Патриарших прудах, сообщает www.rosbalt.ru

Москвича затолкали в патрульный автомобиль, пса с собой ему взять не позволили. По информации оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, задержанного зовут Иисус Воробьев. 

Мужчина находится в ОВД «Пресненский» и, по некоторым данным, под угрозой административного ареста. За собакой прибыла жена задержанного.

В главке МВД агентству ТАСС сообщили, что горожанин гулял с собакой в сквере у Патриарших прудов, «закрытом для посещения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции». 

В итоге на Воробьева составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника МВД (ст. 19.3 КоАП).
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#коронавирус #сидимдома

Комментарии (2)

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рфрфр

10 минут назад
Так его ! Сто один метр от дома посмел отойти с собакой , собака такая !
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Химик

22 минуты назад
Где закон?
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