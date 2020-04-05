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28 минут назад
Иисус задержан в Москве за прогулку с собакой во время обязательной самоизоляции
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Москвич Иисус Воробьев гулял с собакой на Патриарших прудах
В центре Москвы двое полицейских в защитных масках задержали мужчину, выгуливавшего собаку. Об этом свидетельствует видео, сделанное очевидицей на Патриарших прудах, сообщает www.rosbalt.ru
Москвича затолкали в патрульный автомобиль, пса с собой ему взять не позволили. По информации оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, задержанного зовут Иисус Воробьев.
Мужчина находится в ОВД «Пресненский» и, по некоторым данным, под угрозой административного ареста. За собакой прибыла жена задержанного.
В главке МВД агентству ТАСС сообщили, что горожанин гулял с собакой в сквере у Патриарших прудов, «закрытом для посещения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции».
В итоге на Воробьева составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника МВД (ст. 19.3 КоАП).
Москвича затолкали в патрульный автомобиль, пса с собой ему взять не позволили. По информации оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, задержанного зовут Иисус Воробьев.
Мужчина находится в ОВД «Пресненский» и, по некоторым данным, под угрозой административного ареста. За собакой прибыла жена задержанного.
В главке МВД агентству ТАСС сообщили, что горожанин гулял с собакой в сквере у Патриарших прудов, «закрытом для посещения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции».
В итоге на Воробьева составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника МВД (ст. 19.3 КоАП).
2 330
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