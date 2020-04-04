В Задонском районе высадили Сад памяти в честь 75-летия Великой Победы

В центре среди молодых сосенок расположили геоглиф с цифрой "75".

8 гектаров берез и сосен высадили рядом с селом Черниговка сотрудники Задонского лесничества и Задонского лесхоза.

Новую рощу было решено назвать «Садом памяти» в честь 75-летия Великой Победы. Почти всё здесь связано с цифрой «75». Посажено 1300 саженцев березы в форме цифры 75, размер которой составляет 75 метров в длину и столько же в ширину, с толщиной цифр в 7,5 метров.

В центре сада был заложен геоглиф (нанесённый на землю геометрический или фигурный узор, прим.) – уже через несколько лет среди молодых сосновых посадок будет отчетливо просматриваться массивное число-геоглиф.

- Всего в рамках акции в районах области будет высажено 1,5 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в Великой Отечественной войне. Практически в каждом населенном пункте региона появится свой Сад памяти, - сообщили в группе vk.com/lipetskayaoblast.



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