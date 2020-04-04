Общество

33 минуты назад

В Задонском районе высадили Сад памяти в честь 75-летия Великой Победы

3 244
#75 лет Победе
В Задонском районе высадили Сад памяти в честь 75-летия Великой Победы

В центре среди молодых сосенок расположили геоглиф с цифрой "75".

8 гектаров берез и сосен высадили рядом с селом Черниговка сотрудники Задонского лесничества и Задонского лесхоза.

Новую рощу было решено назвать «Садом памяти» в честь 75-летия Великой Победы. Почти всё здесь связано с цифрой «75». Посажено 1300 саженцев березы в форме цифры 75, размер которой составляет 75 метров в длину и столько же в ширину, с толщиной цифр в 7,5 метров.

В центре сада был заложен геоглиф (нанесённый на землю геометрический или фигурный узор, прим.) – уже через несколько лет среди молодых сосновых посадок будет отчетливо просматриваться массивное число-геоглиф.

- Всего в рамках акции в районах области будет высажено 1,5 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в Великой Отечественной войне. Практически в каждом населенном пункте региона появится свой Сад памяти, - сообщили в группе vk.com/lipetskayaoblast.

Фото depositphotos.com

3 244
#75 лет Победе

Комментарии (4)

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Машка

39 секунд назад
А высаживали 65 летние мужики, которые должны были находиться на самоизоляции... Больные чихающие и с температурой...книга учёта температуры в этой прекрасной организации как Задонский лесхоз не ведётся, автомобили, в которых развозились бригады на посадку, антисептиками не обрабатываются.... Поэтому вопрос-увидят ли они в будущем эту аллею, неизвестно....... Об их здоровье директор их не позаботился. На вопрос, почему они пришли сажать больные в такое сложное время эпидемии, директор ответил, что все мы смертны, а его должность ему дороже, чем здоровье каких то работников.... Вот и думайте...... Какие люди сажали аллея памяти. И от души ли....!?!?!?
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ИК-3

5 минут назад
Для кого сад? Народ вымер...
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ттт

12 минут назад
"Жителям области запрещено покидать дома и квартиры, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, выхода на работу, походов в магазин, выгула домашних животных и выноса мусора на расстоянии не более 100 метров от места жительства." - где тут про геоглифы? у нас у всех есть важные, интересные и неотложные дела. У многих прямо сейчас гибнет дело всей жизни - но мы сидим дома.
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ттт

19 минут назад
а самоизоляция? или если очень хочется то можно.
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