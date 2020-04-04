Война с вирусом: в России скоро начнутся испытания новых тестов, а на Филиппинах спасаются пеплом

Одних коронавирус пугает - медбрат в Испании из страха перед ним задушил свою подругу, а машинист из Лос-Анжелеса пытался протаранить плавучий госпиталь. Других заставляет думать о будущем – родители в Новокузнецке назвали сына в честь вируса. Мы собрали эти и другие новости в ежедневной сводке сражения мира со смертельной инфекцией.







По данным Роспотребнадзора, на утро 4 апреля в мире зафиксировано 1 099 705 подтвержденных случаев заражения, только за сутки зараженных стало больше на 85 561 человека.



Погибли от коронавируса 59 220 человек, полностью вылечились - 229 244 человека.



Больше всего зараженных по данным мониторинга сегодня в США – 277 522 человека. Здесь с начала эпидемии умерли 70 403 человека. На втором месте Италия, где оказались заражены 119 827 человек, а погибли уже 14 681 человек. К ней практически приблизилась Испания (119 199 зараженных и 11 198 погибших). Новые случаи за последние сутки регистрировались в США, Китае, Швейцарии, Канаде, Австрии, Южной Корее, Бразилии, Австралии, Чехии, Индии, Пакистане, Таиланде, Мексике, Новой Зеландии, Литве, Армении, Венгрии, Бахрейне, Казахстане, Болгарии, Тайване, Афганистане, Гондурасе, Черногории, Грузии, Киргизии, Боливии, Парагвае, Тринидаде и Тобаго, Бангладеше, Сальвадоре, на островах Фиджи.



В России за последние сутки подтверждено 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, больше всего в Москве – 434 случая. Всего в России зарегистрирован 4 731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выздоровели 333 человека.



В Липецкой области новые случаи заражения коронавирусной инфекцией не выявлены. С начала эпидемии COVID-2019 заболели 16 липчан, пятеро из них выздоровели, 11 - находятся на лечении в областной инфекционной больнице.



В Москве от коронавирусной инфекции умер 34-летний мужчина



В Москве вчера скончались четыре больных с диагнозом COVID-19. Самый молодой из них – 34 летний мужчина. У него был хронический бронхит, проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Четыре дня он находился на искусственной вентиляции легких.



Еще один случай смерти от коронавируса подтвердили в Костромской области.



В России возбуждено первое уголовное дело за фейк о коронавирусе



Первое уголовное дело о заведомо ложной информации об эпидемии возбудили в Санкт-Петербурге. Обвиняемый разместил в соцсети сообщение о том, что в одной из поликлиник Курортного района Петербурга якобы произошло заражение коронавирусной инфекцией.



Несколько человек оштрафованы за ложные сообщения. Житель Альметьевска (Татарстан) заплатит 30 рублей за комментарий, в котором сообщил, что число зараженных людей в городе достигло пяти человек, а количество смертей из-за вируса, по неофициальным данным, намного больше. В Озерске под Челябинском женщина поделилась в сети услышанным в автобусе разговором, а школьница из этого же города пыталась рассказать о смерти от коронавируса. Паникующую пассажирку оштрафовали, с родителями девочки провели беседу. 35-летний житель Магнитогорска сообщил в сети, что выезд из города запрещен.Он оштрафован на 30 тысяч рублей.



В США ищут сверхлюдей



FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрил тест, который поможет найти антитела к вирусу у переболевших людей. Ученые хотят понять, как организм отвечает на атаку вируса.



В это же время российские ученые готовятся испытать новую российско-японскую тест-систему, которая поможет выявить коронавирус за полчаса. Точность теста почти 100%, он позволяет выявить вирус на самых ранних стадиях. Пилотные испытания тестов начнутся в Москве и Подмосковье уже в апреле.



Когда народные средства спасения хуже вируса



Пока ученые ищут вакцины, жители разных стран пытаются найти альтернативные способы защиты. О некоторых ВОЗ уже предупреждал – например, что протирать себя от вируса хлорсодержащими техническими жидкостями, а также метанолом опасно для здоровья и жизни.



Так, сообщения о людях, которые из страха перед вирусом начинают лечиться веществами с хлорохином, поступают из разных стран. Телеканал CNN сообщил, что житель Аризоны скончался, после того как выпил средство для чистки аквариумов, содержащее фосфат хлорохина.



На Филиппинах распространились слухи, что защититься от вируса можно с помощью пепла с вулкана Тааль, который извергался в середине января. ВОЗ уже опровергла эту информацию и призвала жителей не есть пепел.



Машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь



Об этом рассказало издание Los Angeles Times (США). В Лос-Анджелесе 44-летний машинист пустил под откос поезд, чтобы протаранить плавучий военный госпиталь USNS Mercy. Состав остановился примерно за 200 метров от пришвартованного к берегу судна. На корабле должны разместить пациентов местных больниц, которые не заражены вирусом, и таким образом разгрузить медучреждения.



Во время аварии никто не пострадал. На допросе машинист пояснил – он считал, что у госпиталя была альтернативная цель, связанная с COVID-19, или же с захватом власти. ФБР занято поиском возможных связей машиниста с экстремистскими группами.



Пентагон помог Нью-Йорку похоронной командой



По запросу американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) министерство обороны США направило 42 военнослужащих так называемой «похоронной команды» в Нью-Йорк. Об этом сообщает CNN. Военные помогут Нью-Йорку в печальной обязанности.



Ранее FEMA обращалось к Пентагону с просьбой передать 100 тысяч хранящихся на военных складах мешков для трупов.



Итальянский медбрат задушил свою девушку из-за вируса



Страх перед заражением толкнул итальянского медбрата на преступление – он задушил свою девушку, решив, что заразился от нее коронавирусом.



Молодой человек и его девушка-врач работали вместе. За несколько дней до трагедии парень начал кашлять. Он предположил, что у него начинается коронавирус, и заразила его девушка. На этой почве вспыхнула ссора. Проведенные тесты показали, что коронавируса у мужчины, не было инфекции и у его подруги.



Новокузнецкие родители дали имя сыну в честь коронавируса



Мальчика из Новокузнецка назвали Ковид.



Молодые родители надеются, что имя принесет их сыну-первенцу счастье, а само имя охарактеризовали как звучное, сильное и оригинальное.



Сухой закон в Забайкалье отменили



Полный запрет на алкоголь продлится в Забайкалье только до понедельника, 6 апреля, затем спиртное можно будет купить в ограниченное дневное время. А вот продажу спиртного вечером власти Забайкалья все-таки не хотят разрешать.



Минкомсвязи предложил снизить качества видео в интернете



Пожертвовать высоким качеством разрешения видео ради количества пользователей, которые смогут просмотреть его в период изоляции попросило Минкомсвязи у интернет-компаний.



Снизать качество видео в ведомстве просят ради уменьшения нагрузки на сети, которая сегодня выросла из-за длинных выходных и большого числа людей, сидящих дома в режиме самоизоляции. Интернет-компаниям ведомство рекомендует временно отключить на сайтах и в приложениях функционал автоматического воспроизведения аудиовизуального контента, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео контента на уровне 720 пикселей для мобильных приложений и 1080 пикселей при просмотре через веб-браузеры.



Уханьские кошки тоже болеют коронавирусом



Около 15% кошек, исследованных в китайском Ухане являются носителями коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Они исследовали образцы крови 102 кошек, инфекцию нашли у 15. Ученые предполагают, что нечто похожее может происходить и в других регионах мира, которые охвачены эпидемией. Однако, по мнению специалистов, кошки не могут передавать вирус людям.



Панк-группа из Дании выпустила песню о коронавирусе



Датская панк-группа Iceage выпустила новый сингл «Lockdown Blues», посвященный коронавирусу и ограничениям, связанным с ним.



