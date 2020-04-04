ФКР рекомендует пожилым гражданам осуществлять оплату через почтальонов

Фонд капитального ремонта Липецкой области рекомендует пожилым гражданам, которые не имеют возможности совершить оплату онлайн, воспользоваться услугой по приему платежей с помощью почтальонов Почты России.

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В апреле 2020 года из-за эпидемиологической обстановки Почта России в установленный день выплаты доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее приходили за ними в отделение почтовой связи, сотрудники также могут принимать у населения платежи, такие, как оплата капитального ремонта, телефона и электроэнергии. Для этого почтальоны используют мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). Оплата платежей через МПКТ наиболее удобна для пенсионеров, инвалидов, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

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Граждане могут осуществить оплату взноса на капитальный ремонт при получении пенсии/пособия по квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт за предыдущий месяц или вызвать курьера по факту получения платежных документов, для этого необходимо оставить заявку по телефону контактного центра Почты России

8-800-1-000-000. Сервис не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях, в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

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Отметим, что также возможно оформить заявку на доставку товаров первой необходимости.



«Почтальоны Почты России на территории Липецкой области действительно могут осуществлять приём платежей на дому. В сложившейся ситуации это очень нужный сервис, который позволит многим пожилым липчанам не нарушать режим самоизоляции» - прокомментировал директор филиала Андрей Александрович Коробов



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