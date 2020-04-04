Общество

8 минут назад

ФКР рекомендует пожилым гражданам осуществлять оплату через почтальонов

105
#ФКР
ФКР рекомендует пожилым гражданам осуществлять оплату через почтальонов
Фонд капитального ремонта Липецкой области рекомендует пожилым гражданам, которые не имеют возможности совершить оплату онлайн, воспользоваться услугой по приему платежей с помощью почтальонов Почты России.

В апреле 2020 года из-за эпидемиологической обстановки Почта России в установленный день выплаты доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее приходили за ними в отделение почтовой связи, сотрудники также могут принимать у населения платежи, такие, как оплата капитального ремонта, телефона и электроэнергии. Для этого почтальоны используют мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). Оплата платежей через МПКТ наиболее удобна для пенсионеров, инвалидов, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

Граждане могут осуществить оплату взноса на капитальный ремонт при получении пенсии/пособия по квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт за предыдущий месяц или вызвать курьера по факту получения платежных документов, для этого необходимо оставить заявку по телефону контактного центра Почты России
 8-800-1-000-000. Сервис не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях, в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Отметим, что также возможно оформить  заявку на доставку товаров первой необходимости.

«Почтальоны Почты России на территории Липецкой области действительно могут осуществлять приём платежей на дому. В сложившейся ситуации это очень нужный сервис, который позволит многим пожилым липчанам не нарушать режим самоизоляции» - прокомментировал директор филиала Андрей Александрович Коробов

"PR"
105
#ФКР

Еще в рубрике

«Валера Жмых – порадуй себя и других»
#Геннадий Шальнев #музыка #творчество
6
«Валера Жмых – порадуй себя и других»

20 минут назад

Общество
Жителя поселка Тракторостроителей привлекли к ответственности за прогулку по центру Липецка
#Самоизоляция #контроль
53
Жителя поселка Тракторостроителей привлекли к ответственности за прогулку по центру Липецка

сегодня, 09:10

Общество
Житель Долгоруково задолжал 112 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
#Долги #приставы #ГИБДД
4
Житель Долгоруково задолжал 112 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

сегодня, 09:07

Общество
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 4 апреля
#программа передач
7
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 4 апреля

вчера, 20:00

Общество
Евгения Уваркина просит делать маски самостоятельно
#транспорт #маска
770
Евгения Уваркина просит делать маски самостоятельно

вчера, 17:57

Общество
В Липецке началась обработка мест массового отдыха от клещей
#клещи
28
В Липецке началась обработка мест массового отдыха от клещей

вчера, 17:31

Общество