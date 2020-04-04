Общество

22 минуты назад

«Валера Жмых – порадуй себя и других»

7 422
#Геннадий Шальнев #музыка #творчество #социальная сатира
«Валера Жмых – порадуй себя и других»

Новый клип музыканта Геннадия Шальнева увидел свет.

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Новым клипом на острую социальную тематику разразился известный липецкий музыкант Геннадий Шальнев.

Буквально вчера режиссёр Аркадий Свиридов закончил монтаж произведения, которое носит название «Жёлтая пресса». Впрочем, несмотря на наличие в кадрах и нечистых на руку журналистов, и дуболомов охранников, и девиц, пляшущих канкан, главным героем является все-таки депутат по имени Валера Жмых, роль которого сыграл артист Липецкого драматического театра (на Соколе) Валерий Коробов. Депутат живет красивой жизнью, агитирует за себя на выборах и клянётся обеспечить граждан… семечками, которые будут гнать даже за границу. На стене висит агитационный плакат: «Валера Жмых – порадуй себя и других».

Безымянный88.jpg

Автор текста и музыки Геннадий Шальнев рассказал GOROD48, что на этот раз преследовал две цели – не только «обличить негативные явления», но и сделать просто весёлое произведение, которое может поднять настроение в нынешние сложные времена.

- Может быть, кого-то эта песенка заставит отвлечься от тяжелых мыслей о пандемии, угрозе здоровью и заставит просто улыбнуться.

Шальнев добавил, что прототипа у депутата нет, и все герои клипа являются собирательными образами.

7 422
#Геннадий Шальнев #музыка #творчество #социальная сатира

Комментарии (7)

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WTF,мазафака? Как это развидеть теперь?

2 минуты назад
Это,походу,клип про того старикана-браконьера-фермера семечного из Тербунского р-на))))
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Ана

3 минуты назад
Он наверное с психбольницы сбежал
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Васся

3 минуты назад
Что это такое это просто отстой
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Товарищь

7 минут назад
Оккупационная власть понижает вибрации населения оглуплляя всяким бредом.
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ттт

8 минут назад
а че ток тоже можно?! во время самоизоляции, и ни одной маски в кадре.
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Денис

10 минут назад
В каких кругах он известен? В первый раз вижу этого клоуна под дурака косящего.
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добрый ээх

13 минут назад
пи..ц что еще то....................
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