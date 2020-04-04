Новый клип музыканта Геннадия Шальнева увидел свет.

Новым клипом на острую социальную тематику разразился известный липецкий музыкант Геннадий Шальнев.

Буквально вчера режиссёр Аркадий Свиридов закончил монтаж произведения, которое носит название «Жёлтая пресса». Впрочем, несмотря на наличие в кадрах и нечистых на руку журналистов, и дуболомов охранников, и девиц, пляшущих канкан, главным героем является все-таки депутат по имени Валера Жмых, роль которого сыграл артист Липецкого драматического театра (на Соколе) Валерий Коробов. Депутат живет красивой жизнью, агитирует за себя на выборах и клянётся обеспечить граждан… семечками, которые будут гнать даже за границу. На стене висит агитационный плакат: «Валера Жмых – порадуй себя и других».







Автор текста и музыки Геннадий Шальнев рассказал GOROD48, что на этот раз преследовал две цели – не только «обличить негативные явления», но и сделать просто весёлое произведение, которое может поднять настроение в нынешние сложные времена.

- Может быть, кого-то эта песенка заставит отвлечься от тяжелых мыслей о пандемии, угрозе здоровью и заставит просто улыбнуться.

Шальнев добавил, что прототипа у депутата нет, и все герои клипа являются собирательными образами.