Происшествия

сегодня, 09:22

Липчанина задержали за 50 закладок наркотиков

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#УМВД #наркотики
Липчанина задержали за 50 закладок наркотиков

В общей сложности мужчина расфасовал 100 граммов героина.

Как сообщили в пресс-службе УМВЖ РФ по Липецкой области, полицейские совместно с сотрудниками УГИБДД на въезде в Липецк был остановлен автомобиль под управлением жительницы областного центра. Подозрения у сотрудников вызвал пассажир автомобиля, у которого наблюдались явные признаки наркотического опьянения.

В дальнейшем мужчина признался в том, употребил запрещенное вещество, а также сделал тайник-закладку с наркотическим средством в районе с. Сенцово Липецкого района. В ходе осмотра места происшествия, полицейскими было изъято 50 расфасованных для дальнейшей реализации закладок, общей массой около 100 г.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», максимальная санкция по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фото lydinovo.ru

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#УМВД #наркотики

Комментарии (10)

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При СССР

16 минут назад
Такого не было.Но хотя бы делом занялись.А то бабушек то ко гонят могли.
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Ваш

20 минут назад
Пря Сталяне закладывали друг друга
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кокс

27 минут назад
выжидали пока 50 кладок сделают ?
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самоизоляция

28 минут назад
...полицейские совместно с сотрудниками УГИБДД... Разъясняю, что сотрудники ГИБДД также являются полицейскими.
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Молодец,

37 минут назад
Хоть кто-то работает
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eeee

38 минут назад
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Заваркина

38 минут назад
Что это за новая организация появилась на моей земле УМВЖ.Почему она не внесла денег в,фонд поберушек, и не посещала субботники в нижнем парке?
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Ахламонов

41 минуту назад
Почему ее ему не выдали предписание на режим самоликвидации?
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Кэт

43 минуты назад
У него не было справки на передвижение
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Skrip

сегодня, 09:41
Запретить ему носить маску,лишить его режима самоизоляции ,поместить в палату больных вирусом и он самоликвидируется
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