Липчанина задержали за 50 закладок наркотиков

В общей сложности мужчина расфасовал 100 граммов героина.

Как сообщили в пресс-службе УМВЖ РФ по Липецкой области, полицейские совместно с сотрудниками УГИБДД на въезде в Липецк был остановлен автомобиль под управлением жительницы областного центра. Подозрения у сотрудников вызвал пассажир автомобиля, у которого наблюдались явные признаки наркотического опьянения.

В дальнейшем мужчина признался в том, употребил запрещенное вещество, а также сделал тайник-закладку с наркотическим средством в районе с. Сенцово Липецкого района. В ходе осмотра места происшествия, полицейскими было изъято 50 расфасованных для дальнейшей реализации закладок, общей массой около 100 г.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», максимальная санкция по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.



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