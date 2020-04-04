Число погибших от COVID-19 в США превысило 7 тыс. человек

Число летальных исходов коронавируса в США достигло 7406 человек, после того как за последние сутки скончались более тысячи человек. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

США являются лидером по количеству зарегистрированных случаев инфекции нового типа и по статистике умерших. Наиболее сложная ситуация отмечается в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано 55 292 инфицированных, а умерли 1867 человек. В штате Мичиган насчитывается 223 погибших, а в Вашингтоне — 186.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 с начала распространения эпидемии в США составило 276 995 человек. Из больниц были выписаны 9772 пациента, сообщает iz.ru