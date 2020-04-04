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Число погибших от COVID-19 в США превысило 7 тыс. человек

9 586
#коронавирус #умершие
Число погибших от COVID-19 в США превысило 7 тыс. человек

Число летальных исходов коронавируса в США достигло 7406 человек, после того как за последние сутки скончались более тысячи человек. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

США являются лидером по количеству зарегистрированных случаев инфекции нового типа и по статистике умерших. Наиболее сложная ситуация отмечается в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано 55 292 инфицированных, а умерли 1867 человек. В штате Мичиган насчитывается 223 погибших, а в Вашингтоне — 186.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 с начала распространения эпидемии в США составило 276 995 человек. Из больниц были выписаны 9772 пациента, сообщает iz.ru

9 586
#коронавирус #умершие

Комментарии (9)

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Ю

25 минут назад
причем тут липецк
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Бульбаш Лукаш молодец,

34 минуты назад
Ещё шведы.Ничего не боятся и всё делают грамотно.
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it_happens

37 минут назад
Г48 не нагло никакого трэша на просторах Липецкой области решила опубликовать пугающую статистику из-за рубежа. Дегенераты, а не редакция.
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eeee

38 минут назад
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Совок

44 минуты назад
Так уж повелось на Руси,жить,творить и жировать они предпочитают за бугром,а умереть мечтают на родине.
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Skrip

52 минуты назад
2000 россиян объявили желание вернуться на родину,.Родина!!!!!!ты готова принять в своё лоно прокаженных?
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весёлый Русбору

54 минуты назад
Один Лукашенко ничего не закрывает
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РУСБОР

59 минут назад
Это когда надо судить всю власть РФ. . Почему власти ещё могли 3-2 месяца назад закрыть границы? Но они этого не сделали? Введи такие меры тогда и не было бы даже намеков на какой то там вирус. В минздраве и специальных службах как МЧС, ФСБ и СВР рф есть многочисленные отделы по контролю-мониторингу и прогнозированию тех или иных ситуаций? В Рф на постоянной основе есть представительство ВОЗ??????????? И куда пошли наши налоги на предупреждения таких ситуаций ? В результате за это расплачиваются весь народ и при этом путин ещё и наказывает нас домашним арестом, потерей работы, средств к существованию и облагает нас НОВЫМ налогом по процентам по вкладам.....Еще и угрожает уголовщиной.... И ни слова я не слышал что бы за этот провал наказали ответственных лиц из вышеперечисленных структур.Значит все идет по ПЛАНУ ПУТИНА. Вводится простой фашизм в жизнь нашей страны при помощи цифрового контроля. под благовидным предлогом...."для нашего здоровья и безопасност
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Вам

сегодня, 09:23
Остудите пыл, хватит нагнетать истерию.
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