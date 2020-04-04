сегодня, 09:07
Житель Долгоруково задолжал 112 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
Приставам пришлось пригрозить должнику ограничением в праве пользования автомобиля.
Крупный долг по штрафам за нарушение правил дорожного движения удалось получить судебным приставам Долгоруковского района. Местный житель задолжал ГИБДД 112 тысяч рублей.
Судебным приставом-исполнителем было вынесено предупреждение о временном ограничении на пользование должником специальным правом пользования автомобилем. Как только мужчина узнал о возможности вынесения ограничительных мер, он незамедлительно оплатил долги по штрафам, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото zen.yandex.ru
Еще в рубрике
22 минуты назадОбщество
eeee
Юрок Алтушок.
Бутер
Миротворец