Общество

сегодня, 09:07

Житель Долгоруково задолжал 112 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

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#Долги #приставы #ГИБДД #УФССП
Житель Долгоруково задолжал 112 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Приставам пришлось пригрозить должнику ограничением в праве пользования автомобиля.

Крупный долг по штрафам за нарушение правил дорожного движения удалось получить судебным приставам Долгоруковского района. Местный житель задолжал ГИБДД 112 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено предупреждение о временном ограничении на пользование должником специальным правом пользования автомобилем. Как только мужчина узнал о возможности вынесения ограничительных мер, он незамедлительно оплатил долги по штрафам, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото zen.yandex.ru

4 610
#Долги #приставы #ГИБДД #УФССП

Комментарии (4)

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eeee

34 минуты назад
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Юрок Алтушок.

37 минут назад
Скоро должников будет очень много.
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Бутер

50 минут назад
За 500 р задолбают ,а тут 112 тысяч ,кто то не выполнял свою работу.
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Миротворец

сегодня, 09:19
Великолепная новость !!!! Молодцы город 48 ! И как я жил без этой информации до сих пор не понятно !
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