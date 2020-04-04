Житель Долгоруково задолжал 112 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Приставам пришлось пригрозить должнику ограничением в праве пользования автомобиля.

Крупный долг по штрафам за нарушение правил дорожного движения удалось получить судебным приставам Долгоруковского района. Местный житель задолжал ГИБДД 112 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено предупреждение о временном ограничении на пользование должником специальным правом пользования автомобилем. Как только мужчина узнал о возможности вынесения ограничительных мер, он незамедлительно оплатил долги по штрафам, - сообщили в пресс-службе ведомства.



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