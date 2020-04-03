Кремль назвал условия досрочного прекращения нерабочих дней

Решения регионов и Москвы будут зависеть от угрозы распространения коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что режим нерабочих дней сократят при минимизации угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 апреля.- Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима, — цитирует Пескова «Лента» 2 апреля в ходе обращения к нации президент Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. По словам российского лидера, пик эпидемии еще не пройден. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах. 448 новых случаев зарегистрировано в Москве, 34 — в Московской области, 17 — в Краснодарском крае.

Еще 11 новых случаев отмечено в Пензенской области, по 10 случаев — в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе, 9 — в Санкт-Петербурге, 8 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 6 — в Татарстане, по 5 — в Тюменской области и Калмыкии, 4 — в Саратовской области, по 3 — в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по 2 — в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму и Приморском крае. По одному новому случаю в десяти субъектах Федерации: Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Ингушетии и Бурятии. Выздоровело в Москве - 28, Самарской области - 5, Республике Татарстан - 4, Башкортостане - 4, Пермском крае - 2, ХМАО-Югре - 2, Ульяновской области - 1. Всего за сутки - 46. Выписано выздоровевших – 281. За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека.