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сегодня, 13:37
Елена Батурина вернула статус самой богатой женщины в России
Вдова бывшего мэра Москвы является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве («Интеко»).
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. В настоящее время активы Батуриной оцениваются в $1,3 млрд. Ее капиталы подросли, так как не связаны с владением какой-то одной компанией. Состояние Батуриной, как пишет Forbes, практически не изменилось, отмечают «Известия»
Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. В феврале 2020 года состояние Бакальчук оценивалось в $1,4 млрд, а Батуриной — в $1,2 млрд. В 2019 году оборот Wildeberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.
Если бы Елена Батурина до сих пор владела «Интеко», кризис мог бы острее сказаться на ее состоянии. Стоимость акций группы ПИК на Московской бирже снизилась с 435 рублей в феврале 2020 года до 408 рублей сегодня (минус 6%). GDR группы «Эталон» подешевели со 143 рублей до 98 (минус 31%), а акции группы ЛСР Андрея Молчанова упали за месяц с 920 рублей до 589 (минус 36%).
Ранее ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. В феврале 2020 года состояние Бакальчук оценивалось в $1,4 млрд, а Батуриной — в $1,2 млрд. В 2019 году оборот Wildeberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.
Если бы Елена Батурина до сих пор владела «Интеко», кризис мог бы острее сказаться на ее состоянии. Стоимость акций группы ПИК на Московской бирже снизилась с 435 рублей в феврале 2020 года до 408 рублей сегодня (минус 6%). GDR группы «Эталон» подешевели со 143 рублей до 98 (минус 31%), а акции группы ЛСР Андрея Молчанова упали за месяц с 920 рублей до 589 (минус 36%).