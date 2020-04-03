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20 минут назад
Вице-губернатор задержан по подозрению во взяточничестве
Чиновника взяли с поличным.
Сегодня был задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, сообщает портал Киров.ru. Он был взят с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Речь о сумме в 3,4 миллиона рублей.
- Плитко использовал служебные полномочия и авторитет занимаемой должности, создавая преступную схему. Речь о курируемой им лесной отрасли Кировской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 209 статьи УК, - уточнили в УФСБ.
По данным РИА Новости, в период сентября-октября 2018 года Андрей Плитко, используя служебные полномочия, создал организованную преступную группу, которая занималась коррупционной деятельностью. Вице-губернатор назначал на различные должности в подведомственных министерствах и учреждениях своих людей, которые помогали получать взятки от предпринимателей региона. В частности, назначенцами вице-губернатора было налажено получение взяток за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».
Организованная группа получала деньги от предпринимателей и юрлиц при заключении договоров продажи древесины с областным учреждением «Кировгослесхоз». Оно было создано на месте печально известного «Кировлеса». По информации портала, также задержан и министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин. Несколькими месяцами ранее задержан директор «Кировлесхоза» Андрей Туев.
Сейчас решается вопрос о возбуждении против Плитко уголовного дела и об избрании ему меры пресечения.
- Плитко использовал служебные полномочия и авторитет занимаемой должности, создавая преступную схему. Речь о курируемой им лесной отрасли Кировской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 209 статьи УК, - уточнили в УФСБ.
По данным РИА Новости, в период сентября-октября 2018 года Андрей Плитко, используя служебные полномочия, создал организованную преступную группу, которая занималась коррупционной деятельностью. Вице-губернатор назначал на различные должности в подведомственных министерствах и учреждениях своих людей, которые помогали получать взятки от предпринимателей региона. В частности, назначенцами вице-губернатора было налажено получение взяток за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».
Организованная группа получала деньги от предпринимателей и юрлиц при заключении договоров продажи древесины с областным учреждением «Кировгослесхоз». Оно было создано на месте печально известного «Кировлеса». По информации портала, также задержан и министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин. Несколькими месяцами ранее задержан директор «Кировлесхоза» Андрей Туев.
Сейчас решается вопрос о возбуждении против Плитко уголовного дела и об избрании ему меры пресечения.