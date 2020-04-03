В России
29 минут назад
Число зараженных коронавирусом в России превысило 4 000
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За прошедшие сутки зафиксировано еще шесть сотен больных.
Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 — до 4149, сообщает оперативный штаб. За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 601 в 32 регионах. 448 новых случаев зарегистрировано в Москве, 34 — в Московской области, 17 — в Краснодарском крае, уточняет «Интерфакс».
Еще 11 новых случаев отмечено в Пензенской области, по 10 случаев — в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе, 9 — в Санкт-Петербурге, 8 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 6 — в Татарстане, по 5 — в Тюменской области и Калмыкии, 4 — в Саратовской области, по 3 — в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по 2 — в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму и Приморском крае. По одному новому случаю в десяти субъектах Федерации: Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Ингушетии и Бурятии.
Выздоровело в Москве - 28, Самарской области - 5, Республике Татарстан - 4, Башкортостане - 4, Пермском крае - 2, ХМАО-Югре - 2, Ульяновской области - 1. Всего за сутки - 46. Выписано выздоровевших – 281, пишет «Российская газета». За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека.
Еще 11 новых случаев отмечено в Пензенской области, по 10 случаев — в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе, 9 — в Санкт-Петербурге, 8 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 6 — в Татарстане, по 5 — в Тюменской области и Калмыкии, 4 — в Саратовской области, по 3 — в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по 2 — в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму и Приморском крае. По одному новому случаю в десяти субъектах Федерации: Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Ингушетии и Бурятии.
Выздоровело в Москве - 28, Самарской области - 5, Республике Татарстан - 4, Башкортостане - 4, Пермском крае - 2, ХМАО-Югре - 2, Ульяновской области - 1. Всего за сутки - 46. Выписано выздоровевших – 281, пишет «Российская газета». За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека.
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