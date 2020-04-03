Происшествия

сегодня, 14:50

Сразу несколько горожан пострадали от действий мошенников

6 3838
#мошенничество
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Сразу несколько горожан пострадали от действий мошенников

Кто-то неудачно снял квартиру, кто-то пролетел с покупкой дачи.

Сразу несколько липчан пострадали от действий «мошенников на удаленке».

Так, 68-летняя женщина самостоятельно перевела со своей пластиковой карточки аферистам на указанный ей номер телефона 50 тысяч рублей в виде предоплаты за покупку дачного участка - соответствующее объявление она нашла на сайте АВИТО. Другая жительница Липецка на том же сайте бесплатных объявлений нашла приглянувшуюся ей квартиру, которую она арендовала за 27 тысяч рублей. Правда, позже выяснилось, что она сняла не жилье, а деньги со свеой карточки, которые отправила преступникам.

1 апреля 41-летняя индивидуальная предпринимательница попалась на уже давнишнюю уловку аферистов, позвонившей ей и представившихся сотрудниками службы безопасности известного банка. Под предлогом противодействия неким мошенническим действиям киберпреступники сняли с ее счета 10 тысяч рублей. В этот же день 27-летний житель Липецка попал в ловушку злодея, который обманным путем списал с его кредитки пять тысяч рублей через облачный сервис Best2pay.net.
6 3838
#мошенничество
5

Комментарии (6)

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Сергей

32 минуты назад
Дебидов и лохов хватает в России ))
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молодой тупняк

56 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, спасибо! Развеселил!
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молодой тупняк

56 минут назад
Липчанин, у нас все дебилы, кто от налички отказался, дальше будет только хуже, хакеры и мошенники это пустяк, по сравнению с тем как будут виртуальными денежками пользоваться власти.
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НЕ ПАТРИОТ

57 минут назад
Липчанин, НЕ перевелись у нас ещё ДЕНЬГИ!!!!!!
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Липчанин

сегодня, 15:15
НЕ перевелись у нас ещё ДЕБИЛЫ!!!!!!
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Участковый

сегодня, 15:09
Это хохлы активизировались
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