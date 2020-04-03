33 минуты назад
Уфа продлила режим самоизоляции
Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе еще как минимум на неделю. В Башкирии с 31 марта начал действовать режим полной самоизоляции.
- Первое. Не обсуждаются введенные указом президента нерабочие дни до 30 апреля. Поэтому надо понять, четко определить, что у нас работает, что — нет. Это надо сделать быстро. Второе — это вопрос, который висит в воздухе, о режиме самоизоляции. Мы с вами указ приняли. Он, если не ошибаюсь, с открытой датой. Поэтому мы исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе, на следующей неделе действует. Мы настраиваемся так. Понятно, что посмотрим по ситуации. Вполне возможно, мы его немножко более-менее, скажем так, демократизируем. Будем исходить по мере необходимости. Но что важно — сейчас все решения возложены на нас, — цитирует Хабирова «Башинформ».
В республике Башкортостан лабораторно подтверждены 10 случаев коронавирусной инфекции, двое выздоровели, в больницах остаются восемь пациентов, уточняет РИА Новости.