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38 минут назад
Назначен врио губернатора Камчатки
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Путин принял отставку прежнего главы краевой администрации.
Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, тот 2 апреля подал заявление по собственному желанию. Врио главы региона назначен Владимир Солодов, говорится в указе на сайте Кремля.
Солодову 37 лет, он с июня 2018 года руководил правительством Якутии, сообщает «Интерфакс». С апреле 2015 года по июнь 2018 года он был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, а также возглавлял совет директоров Фонда развития Дальнего Востока, учрежденного ВЭБом. Он учился в Институте политических наук в Париже, Франция (Institut de Sciences Politiques de Paris) и закончил факультет госуправления МГУ. Диссертацию по теме "Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления" защитил в 2007 году. В МГУ занимался научной деятельностью и преподавал, стал автором или соавтором трех десятков статей по теме электронного правительства, бюрократии и борьбы с коррупцией.
Выборы губернатора Камчатского края в связи с уходом с этого поста Владимира Илюхина должны пройти в предстоящий единый день голосования. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член Центризбиркома России Евгений Шевченко. Единый день голосования в этом году запланирован на 13 сентября.
Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.
Солодову 37 лет, он с июня 2018 года руководил правительством Якутии, сообщает «Интерфакс». С апреле 2015 года по июнь 2018 года он был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, а также возглавлял совет директоров Фонда развития Дальнего Востока, учрежденного ВЭБом. Он учился в Институте политических наук в Париже, Франция (Institut de Sciences Politiques de Paris) и закончил факультет госуправления МГУ. Диссертацию по теме "Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления" защитил в 2007 году. В МГУ занимался научной деятельностью и преподавал, стал автором или соавтором трех десятков статей по теме электронного правительства, бюрократии и борьбы с коррупцией.
Выборы губернатора Камчатского края в связи с уходом с этого поста Владимира Илюхина должны пройти в предстоящий единый день голосования. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член Центризбиркома России Евгений Шевченко. Единый день голосования в этом году запланирован на 13 сентября.
Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.
76