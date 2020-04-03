В России
42 минуты назад
Россия отправляет врачей и вирусологов в Сербию
Военный борт вылетит в ближайшее время.
По поручению Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 3 апреля, помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники, уточняет телеканал «Звезда».
Сейчас на военном аэродроме Чкаловский сосредоточены и находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, предназначенный для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.
30 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили возможность российской помощи США, напоминают «Известия». После этого Россия направила в США самолеты с гуманитарной помощью. На бортах были индивидуальные средства защиты и медицинская техника. Белый дом заявил, что все медикаменты и аппараты США выкупило.
Сейчас на военном аэродроме Чкаловский сосредоточены и находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, предназначенный для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.
30 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили возможность российской помощи США, напоминают «Известия». После этого Россия направила в США самолеты с гуманитарной помощью. На бортах были индивидуальные средства защиты и медицинская техника. Белый дом заявил, что все медикаменты и аппараты США выкупило.