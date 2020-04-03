В России

42 минуты назад

Россия отправляет врачей и вирусологов в Сербию

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#помощь #коронавирус
Россия отправляет врачей и вирусологов в Сербию

Военный борт вылетит в ближайшее время.

По поручению Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 3 апреля, помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники, уточняет телеканал «Звезда». 

Сейчас на военном аэродроме Чкаловский сосредоточены и находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, предназначенный для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.

30 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили возможность российской помощи США, напоминают «Известия». После этого Россия направила в США самолеты с гуманитарной помощью. На бортах были индивидуальные средства защиты и медицинская техника. Белый дом заявил, что все медикаменты и аппараты США выкупило.
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#помощь #коронавирус

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