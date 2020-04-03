Происшествия
50 минут назад
В Липецке подожгли Nissan Pathfinder арбитражного управляющего
У дорогостоящего автомобиля сгорело заднее колесо и подкрылок.
Вчера в 3 часа ночи на улице Ботанической в Липецке (район Опытной станции) подожгли автомобиль Nissan Pathfinder. Хозяин дорогостоящей иномарки 2015 года выпуска, арбитражный управляющий, вовремя заметил возгорание и самостоятельно потушил пламя.
Огонь нанес минимальные повреждения: у автомобиля сгорели заднее колесо и подкрылок.
Огонь нанес минимальные повреждения: у автомобиля сгорели заднее колесо и подкрылок.
ахаха
Олег
корона
Альфаромео
падаль смердящая Перри Мейсон,
в СССР такого не было
Перри Мейсон
Сергей 13
ВВ
Ха-ха