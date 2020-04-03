Происшествия

50 минут назад

В Липецке подожгли Nissan Pathfinder арбитражного управляющего

15 1088
#поджог
1
В Липецке подожгли Nissan Pathfinder арбитражного управляющего

У дорогостоящего автомобиля сгорело заднее колесо и подкрылок.

Вчера в 3 часа ночи на улице Ботанической в Липецке (район Опытной станции) подожгли автомобиль Nissan Pathfinder. Хозяин дорогостоящей иномарки 2015 года выпуска, арбитражный управляющий, вовремя заметил возгорание и самостоятельно потушил пламя.

Огонь нанес минимальные повреждения: у автомобиля сгорели заднее колесо и подкрылок.
15 1088
#поджог
1

Комментарии (15)

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ахаха

20 секунд назад
Перри Мейсон, когда в с розочкой на небесах мы пьем за вас кофе чай и мармелад
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Олег

3 минуты назад
народ уже с ума сходит от посиделок в норах, скоро бабки с дедами атаку им устроят, картошку с капустой им сажать не дают время посадок уже!!!!!!!!! Готовьтесь Артамонов и Уваркина, там и православные подтянутся к ним, Пасха на носу!
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корона

5 минут назад
Это здорово..., какие вы люди уроды!!! Вам бы такое! и побольше!!!
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Альфаромео

7 минут назад
Очередное, неправильную парковку во дворе собственного дома??? Бред зачем писать, если не знаете подробностей!
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падаль смердящая Перри Мейсон,

11 минут назад
в СССР такого не было, а Путин пьёт за здоровье товарища Сталина ? Ты в курсе , мерзкий урод ?
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в СССР такого не было

17 минут назад
это либеральные рыночные отношения.
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Перри Мейсон

22 минуты назад
ВВ, у соседа корова сдохла, я радовался три дня
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Сергей 13

23 минуты назад
Когда у простого липчанина,то это проводка,а когда у арбитражного управляющего,или прокурора,-это связано с производственной деятельностью))!
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ВВ

28 минут назад
." Ничто нас так не радует-как горе товарища..! Русская пословица.
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Ха-ха

30 минут назад
Та модель, что на фото, в 2015 году уже не выпускалась! Учите матчасть, господа, писатели!
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